americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Burger King prueba auriculares con IA que detectan si empleados dicen “bienvenido” o “gracias”

Burger King ha iniciado el proceso de prueba de auriculares impulsados por inteligencia artificial que pueden dictar recetas, alertar a los gerentes cuando los inventarios están bajos e incluso rastrear cuán amables son los empleados con los clientes.

ARCHIVO – Un letrero fuera de un local de Burger King en Erie, Pensilvania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
ARCHIVO – Un letrero fuera de un local de Burger King en Erie, Pensilvania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

Restaurant Brands International —la empresa con sede en Miami que es dueña de Burger King, Popeyes y otras marcas— informó el jueves que actualmente prueba los auriculares impulsados por OpenAI en 500 restaurantes de Estados Unidos.

El sistema recopila datos sobre las operaciones del restaurante y los comparte a través de “Patty”, una voz que les habla a los empleados a través de sus auriculares. Si a la máquina de bebidas le queda poca Diet Coke, Patty se lo dirá al gerente de la tienda. Si un cliente usa un código QR para reportar un baño sucio, se alertará al gerente.

Los empleados pueden preguntarle a Patty cómo preparar diversos productos del menú o pedirle que elimine artículos de los menús digitales si se quedaron sin ingredientes.

Burger King señaló que también explora el uso de Patty como una forma de mejorar el servicio al cliente. El sistema puede registrar cuándo los empleados dicen palabras clave como “bienvenido”, “por favor” y “gracias”, y compartir esa información con los gerentes.

Al ser consultada el jueves por The Associated Press sobre esa capacidad, Burger King indicó que la intención es usar a Patty como una herramienta de capacitación, no como un rastreador de cada empleado.

“No se trata de calificar a las personas ni de imponer guiones. Se trata de reforzar una gran hospitalidad y darles a los gerentes información útil, en tiempo real, para que puedan reconocer a sus equipos de manera más efectiva”, afirmó la empresa en un comunicado.

Burger King añadió que las palabras clave son “una de muchas señales que ayudarán a los gerentes a entender los patrones de servicio”.

“Creemos que la hospitalidad es fundamentalmente humana. El papel de esta tecnología es apoyar a nuestros equipos para que puedan mantenerse presentes con los clientes”, señaló.

Patty forma parte de una plataforma más amplia, BK Assistant, basada en una aplicación, que estará disponible para todos los restaurantes de Estados Unidos en los próximos meses.

Burger King es una de las varias cadenas de comida rápida que experimentan con inteligencia artificial. Yum Brands informó la primavera pasada que estableció una asociación con Nvidia para desarrollar tecnologías de IA para sus marcas, que incluyen KFC, Taco Bell y Pizza Hut.

McDonald’s puso fin en 2024 a una asociación con IBM en la que probaba pedidos automatizados en sus autoservicios. La empresa ahora trabaja con Google en sistemas de IA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter