Burger King prueba auriculares con IA que detectan si empleados dicen “bienvenido” o “gracias”

ARCHIVO – Un letrero fuera de un local de Burger King en Erie, Pensilvania, el lunes 8 de septiembre de 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

Restaurant Brands International —la empresa con sede en Miami que es dueña de Burger King, Popeyes y otras marcas— informó el jueves que actualmente prueba los auriculares impulsados por OpenAI en 500 restaurantes de Estados Unidos.

El sistema recopila datos sobre las operaciones del restaurante y los comparte a través de “Patty”, una voz que les habla a los empleados a través de sus auriculares. Si a la máquina de bebidas le queda poca Diet Coke, Patty se lo dirá al gerente de la tienda. Si un cliente usa un código QR para reportar un baño sucio, se alertará al gerente.

Los empleados pueden preguntarle a Patty cómo preparar diversos productos del menú o pedirle que elimine artículos de los menús digitales si se quedaron sin ingredientes.

Burger King señaló que también explora el uso de Patty como una forma de mejorar el servicio al cliente. El sistema puede registrar cuándo los empleados dicen palabras clave como “bienvenido”, “por favor” y “gracias”, y compartir esa información con los gerentes.

Al ser consultada el jueves por The Associated Press sobre esa capacidad, Burger King indicó que la intención es usar a Patty como una herramienta de capacitación, no como un rastreador de cada empleado.

“No se trata de calificar a las personas ni de imponer guiones. Se trata de reforzar una gran hospitalidad y darles a los gerentes información útil, en tiempo real, para que puedan reconocer a sus equipos de manera más efectiva”, afirmó la empresa en un comunicado.

Burger King añadió que las palabras clave son “una de muchas señales que ayudarán a los gerentes a entender los patrones de servicio”.

“Creemos que la hospitalidad es fundamentalmente humana. El papel de esta tecnología es apoyar a nuestros equipos para que puedan mantenerse presentes con los clientes”, señaló.

Patty forma parte de una plataforma más amplia, BK Assistant, basada en una aplicación, que estará disponible para todos los restaurantes de Estados Unidos en los próximos meses.

Burger King es una de las varias cadenas de comida rápida que experimentan con inteligencia artificial. Yum Brands informó la primavera pasada que estableció una asociación con Nvidia para desarrollar tecnologías de IA para sus marcas, que incluyen KFC, Taco Bell y Pizza Hut.

McDonald’s puso fin en 2024 a una asociación con IBM en la que probaba pedidos automatizados en sus autoservicios. La empresa ahora trabaja con Google en sistemas de IA.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP