Buque de guerra de EEUU visita base naval en Camboya mejorada con ayuda de China

Un tripulante del USS Cincinnati a bordo de un barco en la Base Naval Ream en Sihanoukville, Camboya, el 24 de enero del 2026. (AP foto/Heng Sinith) AP

La finalización de un nuevo muelle y dique seco en Ream ha generado preocupaciones en Washington de que China, el cercano aliado de Camboya y principal proveedor de ayuda e inversión, pueda haber obtenido acceso exclusivo a la base.

La controversia ha persistido desde 2019 sobre informes de un posible acuerdo de 30 años para el uso militar chino del sitio en el Golfo de Tailandia. Aunque Beijing financió la expansión de la base, el gobierno camboyano ha negado cualquier acuerdo para privilegios exclusivos chinos.

El primer ministro Hun Manet, quien supervisó la reapertura de la base en abril de 2025, ha sostenido que Ream está abierta a todas las naciones amigas para ejercicios conjuntos, siempre que los barcos no sean demasiado grandes para la instalación.

El Cincinnati es un buque de combate litoral de clase Independence, lo que significa que está diseñado para operar cerca de la costa y puede operar en aguas más someras que otros buques de guerra. Su tripulación de aproximadamente 100 personas tiene programado participar en eventos deportivos y otras actividades en la ciudad cercana de Sihanoukville durante su visita del 24 al 28 de enero.

"En este lugar, nuestro gobierno ha trabajado muy duro para construir este puerto para que todos los buques extranjeros que deseen atracar en Camboya puedan hacerlo", dijo In Sokhemra, el subcomandante de la base, a los periodistas reunidos junto al barco.

"Hemos tenido éxito en este esfuerzo, y estamos abiertos desde este momento en adelante para que todos puedan entrar", declaró el subcomandante. "Ya sean barcos estadounidenses, australianos, japoneses o cualquier otro barco que desee atracar en Camboya, este puerto está listo para ustedes".

Un comunicado de la Marina de Camboya el sábado indica que desde 2003 hasta 2026, unos 37 buques de guerra estadounidenses han realizado visitas a instalaciones camboyanas.

En diciembre de 2024, el USS Savannah visitó el puerto civil de Sihanoukville en una visita de cinco días, pero esa fue la primera en ocho años por un buque militar estadounidense debido a un enfriamiento de las relaciones.

El comunicado declara que la visita del Cincinnati es una oportunidad para que las marinas de los dos países cooperen en un futuro especialmente relacionado con la formación de recursos humanos y otros.

La Marina de Estados Unidos en un comunicado de prensa el sábado señala que la visita del Cincinnati a Camboya reafirma un "compromiso compartido con la seguridad regional, la paz y la prosperidad". La tripulación, mientras esté en el puerto, realizará recorridos por el barco y se reunirá con líderes clave, añadió.

"Siempre estamos emocionados de trabajar junto a nuestros socios y continuar construyendo un Indo-Pacífico libre y abierto para todas las naciones", sostuvo el capitán Matt Scarlett.

La visita del barco coincide con una reunión programada entre el jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante Samuel Paparo, y el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha.

Estados Unidos y Camboya comenzaron a hacer un esfuerzo para restaurar relaciones entre sus fuerzas armadas con la visita de 2024 del entonces secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin quien se reunió con Hun Manet para discutir la cooperación bilateral en seguridad regional.

Ambos hombres se graduaron de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. La visita del Savannah fue un seguimiento a la visita de Austin.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP