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Buque comercial con ayuda de México y Uruguay arriba a La Habana

LA HABANA (AP) — Un buque comercial cargado con ayuda de México y Uruguay arribó el lunes a La Habana en medio de las dificultades económicas que atraviesa la isla.

El buque de carga Asian Katra, arriba a la izquierda, llega a la bahía de La Habana, Cuba, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
El buque de carga Asian Katra, arriba a la izquierda, llega a la bahía de La Habana, Cuba, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

“Deseamos expresar el más profundo y sincero agradecimiento al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a su querido pueblo, por el generoso envío de donativo de alimentos a nuestra isla”, expresó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, citado por el portal oficial Cubadebate.

El funcionario también agradeció los donativos de movimientos solidarios uruguayos.

El cargamento incluye artículos de aseo y productos alimenticios como leche en polvo, arroz y frijoles.

López Díaz subrayó sostuvo que los productos arriban “en un momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo que sufre nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

FUENTE: AP

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