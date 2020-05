NUEVA YORK (AP) — Enrique Bunbury lanzó el viernes su décimo álbum como solista, “Posible”, con un mensaje introspectivo que encaja muy bien con los tiempos del coronavirus. Pero si las cosas no llegaran a “normalizarse” al punto de poder volver a salir de gira, no tendría problema de retirarse.

Bunbury: No voy a hacer conciertos con el público en un auto

“Yo particularmente no voy a hacer conciertos con el público dentro de un auto”, dijo Bunbury con firmeza en una entrevista telefónica con The Associated Press, citando ésta y otras alternativas sugeridas — incluyendo ocupar solo una de cada tres butacas — como “muy poco realistas”.