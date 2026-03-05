americateve

Bulls resisten ante Suns, se imponen por 105-103 y logran su 2da victoria en 3 partidos

PHOENIX (AP) — Collin Sexton anotó 30 puntos y los Bulls de Chicago resistieron ante los Suns de Phoenix para imponerse el jueves por 105-103, con lo cual lograron su segunda victoria en tres partidos tras una racha de 11 derrotas consecutivas.

Yuki Kawamura (derecha) y Tre Jones, de los Bulls de Chicago, festejan la victoria sobre los Suns de Phoenix, el jueves 5 de marzo de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Phoenix, que perdía por 12 unidades con menos de seis minutos por jugar, se acercó 104-103 con un triple de Devin Booker a falta de 23 segundos.

Jalen Green tuvo la oportunidad de darles a los Suns su primera ventaja, pero falló una bandeja en carrera. También por Phoenix, Amir Coffey cometió una falta sobre Nick Richards con 4,1 segundos por jugar.

Richards encestó el primer tiro libre y falló el segundo, y un forcejeo por el rebote consumió el tiempo restante.

Tre Jones sumó 21 puntos y Guerschon Yabusele aportó 16 por Chicago en el inicio de una gira de cinco partidos. Los Bulls no contaron con Matas Buzelis ni Josh Giddey, dos noches después de que sufrieron lesiones de tobillo en una derrota en casa ante Oklahoma City.

Booker lideró a Phoenix con 27 puntos en su segundo partido tras perderse cuatro por una lesión en la cadera derecha. Grayson Allen añadió 21 puntos.

Green terminó con 12 puntos con 5 de 20 en tiros de campo. Acertó 1 de 8 desde la línea de 3 puntos.

Phoenix, séptimo en el Oeste, había ganado dos duelos seguidos. Los Suns no cuentan con Dillon Brooks debido a una fractura en la mano izquierda. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

