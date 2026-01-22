Bulls remontan y vencen a Timberwolves por 120-115; amplían racha ganadora a 3 duelos

Compartir en:









Ayo Dusunmu, de los Bulls de Chicago, festeja junto a Anthony Edwards, de los Timberwolves de Minnesota, tras atinar un triple en el encuentro del jueves 22 de enero de 2026 (AP Foto/Abbie Parr) AP

Chicago se repuso de un déficit de 14 puntos en la primera mitad y también resistió una racha de 13-0 de Minnesota en el último cuarto. White encestó un triple crucial desde una esquina para mantener el duelo a un punto de diferencia con 1:06 minutos por jugar.

Después del triple de White, Minnesota cometió un par de costosas pérdidas de balón en el último minuto. Jaden McDaniels lo perdió para que saliera de la cancha y Tre Jones de Chicago hizo una bandeja en el otro extremo con 31,1 segundos por jugar.

Luego, Smith convirtió en la línea con 11 segundos restantes, y Minnesota no logró encestar en su siguiente posesión.

Julius Randle, quien estaba en el informe de lesiones por molestias en el pie izquierdo, sumó 30 puntos, la mayor cantidad de Minnesota, pero también incurrió en una pérdida de balón cerca del final. Anthony Edwards y Naz Reid añadieron cada uno 20 puntos, y McDaniels anotó 16 por los derrotados.

Después de que White fue sancionado por caminar con 2:08 por jugar, ambos equipos intercambiaron canastas en las posesiones siguientes. Edwards encestó un tiro en la pintura y Smith respondió con una volcada.

McDaniels convirtió un triple desde la esquina para poner a Minnesota arriba 115-111. Pero esos terminaron siendo los últimos puntos anotados por los Timberwolves. Chicago logró una racha de 9-0 en los últimos 1:06 minutos.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP