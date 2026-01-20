americateve

Bulls igualan récord de franquicia con 25 triples en victoria 138-110 sobre Clippers

CHICAGO (AP) — Coby White anotó 27 puntos y encestó 6 de los 25 triples de los Bulls, que igualaron el récord de la franquicia, y Chicago, con un tiro caliente, venció el martes 138-110 a los ascendentes Clippers de Los Ángeles.

El base de los Bulls de Chicago Coby White avanza hacia la canasta frente al base de los Clippers de Los Ángeles Kobe Sanders en el encuentro del martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
El base de los Bulls de Chicago Coby White avanza hacia la canasta frente al base de los Clippers de Los Ángeles Kobe Sanders en el encuentro del martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

White nuevamente estuvo encendido después de que el domingo tuviera seis triples, su máximo de campaña, ante Brooklyn. Pero el martes los Bulls encestaron 25 de 47 tiros de tres.

Matas Buzelis agregó 21 unidades, Ayo Dosunmu tuvo 18 y Kevin Huerter 14. Los tres jugadores encestaron cuatro triples.

Nikola Vucevic añadió 19 puntos y ocho rebotes, y los Bulls dominaron a un equipo que venía en racha. Los Clippers habían ganado seis seguidos y 13 de 15 desde que iniciaron 6-21.

Chicago lideraba por 21 tantos al medio tiempo después de igualar un máximo de temporada con 45 puntos en el segundo cuarto.

James Harden lideró a Los Angeles con 24 puntos. John Collins anotó 23 y empató su máximo de temporada con cinco triples.

Kawhi Leonard se perdió su tercer juego consecutivo. El seis veces All-Star ha estado lidiando con un esguince en el tobillo derecho y un moretón en la rodilla izquierda.

Los Bulls lideraban 70-49 al descanso después de dominar a Los Angeles 45-19 en el segundo período.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

