americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bulls frenan racha de 11 derrotas al vencer 120-97 a los Bucks

CHICAGO (AP) — Josh Giddey anotó 20 puntos, capturó 14 rebotes y repartió 10 asistencias para lograr su octavo triple-doble de la temporada, y los Bulls de Chicago aprovecharon una racha de 27-0 para vencer el domingo 120-97 a los Bucks de Milwaukee y poner fin a una racha de 11 derrotas consecutivas.

El alero de los Bulls de Chicago Leonard Miller cuelga del aro durante el encuentro de la NBA ante los Bucks de Milwaukee el domingo 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
El alero de los Bulls de Chicago Leonard Miller cuelga del aro durante el encuentro de la NBA ante los Bucks de Milwaukee el domingo 1 de marzo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Giddey consiguió su 15mo triple-doble como miembro de los Bulls, con lo que igualó a Scottie Pippen en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia.

Collin Sexton sumó 22 puntos y Matas Buzelis aportó 20, ayudó a Chicago a imponerse después de igualar la tercera peor racha de derrotas en la historia de la franquicia. Los Bulls terminaron febrero 0-11, su última victoria fue el 31 de enero en Miami.

Bobby Portis anotó 18 unidades por Milwaukee para sufrir su segunda derrota consecutiva con un marcador abultado. Los Bucks fallaron 17 tiros consecutivos en el tramo final.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, se perdió su 15to partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha. El dos veces MVP no juega desde el 23 de enero.

El entrenador de los Bears, Ben Johnson, que observó el juego desde un palco junto a Pippen, recibió una cálida ovación cuando apareció en la pantalla gigante en el segundo cuarto. Johnson entusiasmó al público cuando fingió quitarse la camiseta, como lo hizo en el vestuario tras una victoria en Filadelfia.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter