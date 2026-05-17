Bulgaria da gran bienvenida a su ganadora de Eurovisión, Dara

La cantante búlgara Dara, ganadora del certamen Eurovision, al regresar a Sofía, Bulgaria, el 17 de mayo del 2026. (AP foto/Valentina Petrova) AP

Visiblemente cansada pero sonriente, la cantante de 27 años llegó al Aeropuerto Vasil Levski de Sofía agitando el trofeo de Eurovisión. Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para transmitir en directo la cobertura desde el aeropuerto.

La cantante ganó el 70.º Festival de la Canción de Eurovisión en Viena el sábado con su contagioso himno fiestero “Bangaranga”, lo que le dio al país del sureste de Europa su primera victoria en la competencia.

“Hemos hecho algo grande por la música búlgara, y espero que esto envíe un mensaje de que los intérpretes y artistas de Bulgaria merecen un apoyo más fuerte”, indicó Dara.

Dara, cuyo nombre real es Darina Yotova, superó a otros 24 competidores durante la gran final del sábado del certamen europeo de música pop. Los ritmos contagiosos de su canción y la precisa coreografía de su baile resultaron un éxito tanto entre los jurados nacionales de los países participantes como entre los espectadores de todo el mundo, cuyos votos en conjunto deciden al ganador.

El alcalde de Sofía, Vassil Terziev, estuvo entre los funcionarios presentes en el aeropuerto. Terziev indicó que la capital está lista para albergar la próxima edición del concurso europeo de canciones en 2027, cuando Bulgaria conmemorará el 20.º aniversario de su adhesión a la Unión Europea.

Los líderes políticos del país balcánico se sumaron al estallido de orgullo nacional.

La presidenta del Parlamento, Mihaela Dotsova, calificó el triunfo de Dara como una “inspiración para la nación”, mientras que la presidenta Iliana Yotova dijo que fue un “triunfo para Bulgaria” y el primer ministro Rumen Radev lo proclamó “una victoria con resonancia global”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP