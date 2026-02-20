americateve

Bucks vencen 139-118 a Pelicans, consiguen 3ra victoria seguida y 6ta en 7 juegos

NUEVA ORLEANS (AP) — Ryan Rollins encestó siete triples, la mayor cifra de su carrera, y anotó 27 puntos para ayudar a los Bucks de Milwaukee a vencer la noche del viernes por 139-118 a los Pelicans de Nueva Orleans para su tercera victoria consecutiva y la sexta en siete partidos.

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Zion Williamson, celebra después de una clavada en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Bucks de Milwaukee en Nueva Orleans, el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Ella Hall)
Los Bucks, que jugaron sin su estrella lesionada Giannis Antetokounmpo, se despegaron en el cuarto periodo para mejorar a 24-30. Antetokounmpo ha estado fuera de acción durante cuatro semanas por una distensión en la pantorrilla derecha.

El recién llegado de los Bucks Cam Thomas, exfigura de LSU, aportó 27 puntos en 21 minutos como suplente, y Kevin Porter sumó 25 puntos. Rollins acertó 7 de 10 en triples y registró seis asistencias, cuatro robos y dos tapones. Los Bucks venían de una victoria ante el campeón defensor Oklahoma City antes del receso del Juego de Estrellas.

Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 32 puntos en el primer partido de una serie de dos juegos consecutivos en casa, mientras que el líder anotador Trey Murphy no jugó debido a una molestia en el hombro derecho. Los Pelicans cayeron a 15-42.

Rollins anotó 16 puntos en la primera mitad para ayudar a Milwaukee a tomar ventaja 71-65. Williamson sumó 21 puntos en la mitad.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

