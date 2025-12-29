Bucks ganan juegos seguidos liderados por Portis y Antetokounmpo al vencer 123-113 a Hornets

Compartir en:









Giannis Antetokounmpo (34), de los Bucks de Milwaukee, se enfila hacia la canasta mientras Tidjane Salaun y Sion James, de los Hornets de Charlotte, defienden durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Myles Turner sumó 23 tantos y Kevin Porter Jr. terminó con 15 puntos y 11 asistencias para los Bucks, quienes ganaron juegos consecutivos por última vez del 28 al 30 de octubre, contra Nueva York y Golden State.

Brandon Miller tuvo 31 unidades y ocho rebotes y LaMelo Ball añadió 26 puntos para los Hornets, plagados de lesiones, quienes no lograron su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

Milwaukee ganó a pesar de ser superado en rebotes 47-31 por los más pequeños Hornets.

Los Bucks estaban detrás 66-63 al medio tiempo antes de tomar el control en el tercer cuarto al superar a los Hornets 32-23. Charlotte se acercó a cinco puntos con tres minutos por jugar antes de que los Bucks aprovecharan su ventaja de tamaño y pasaran el balón a Turner y Antetokounmpo para canastas fáciles.

Doc Rivers superó a George Karl para quedarse en solitario en el sexto lugar con 1.176 victorias en su carrera como entrenador en jefe.

Los Hornets, ya sin los titulares Kon Knueppel y Ryan Kalkbrenner, perdieron a otro cuando el alero Miles Bridges salió con una lesión en el tobillo en el primer cuarto, debilitando aún más su altura.

La lesión ocurrió primero cuando Bridges intentó atravesar una pantalla establecida por Turner y pisó de manera incómoda con su pie derecho antes de caer al suelo. Se mantuvo en el juego, pero luego pareció lastimarse de nuevo al cerrar un intento de tres puntos de Gary Trent Jr., aterrizó sobre su pie derecho y salió cojeando. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP