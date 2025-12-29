americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bucks ganan juegos seguidos liderados por Portis y Antetokounmpo al vencer 123-113 a Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Bobby Portis encestó ocho de 12 desde el campo y anotó 25 puntos desde el banquillo, Giannis Antetokounmpo añadió 24 unidades y siete asistencias y los Bucks de Milwaukee derrotaron 123-113 a los Hornets de Charlotte la noche del lunes para conseguir victorias consecutivas por primera vez desde finales de octubre.

Giannis Antetokounmpo (34), de los Bucks de Milwaukee, se enfila hacia la canasta mientras Tidjane Salaun y Sion James, de los Hornets de Charlotte, defienden durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson)
Giannis Antetokounmpo (34), de los Bucks de Milwaukee, se enfila hacia la canasta mientras Tidjane Salaun y Sion James, de los Hornets de Charlotte, defienden durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Myles Turner sumó 23 tantos y Kevin Porter Jr. terminó con 15 puntos y 11 asistencias para los Bucks, quienes ganaron juegos consecutivos por última vez del 28 al 30 de octubre, contra Nueva York y Golden State.

Brandon Miller tuvo 31 unidades y ocho rebotes y LaMelo Ball añadió 26 puntos para los Hornets, plagados de lesiones, quienes no lograron su primera racha de tres victorias consecutivas de la temporada.

Milwaukee ganó a pesar de ser superado en rebotes 47-31 por los más pequeños Hornets.

Los Bucks estaban detrás 66-63 al medio tiempo antes de tomar el control en el tercer cuarto al superar a los Hornets 32-23. Charlotte se acercó a cinco puntos con tres minutos por jugar antes de que los Bucks aprovecharan su ventaja de tamaño y pasaran el balón a Turner y Antetokounmpo para canastas fáciles.

Doc Rivers superó a George Karl para quedarse en solitario en el sexto lugar con 1.176 victorias en su carrera como entrenador en jefe.

Los Hornets, ya sin los titulares Kon Knueppel y Ryan Kalkbrenner, perdieron a otro cuando el alero Miles Bridges salió con una lesión en el tobillo en el primer cuarto, debilitando aún más su altura.

La lesión ocurrió primero cuando Bridges intentó atravesar una pantalla establecida por Turner y pisó de manera incómoda con su pie derecho antes de caer al suelo. Se mantuvo en el juego, pero luego pareció lastimarse de nuevo al cerrar un intento de tres puntos de Gary Trent Jr., aterrizó sobre su pie derecho y salió cojeando.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter