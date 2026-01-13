americateve

BTS anuncia su primera gira mundial tras cumplir servicio militar obligatorio

El regreso de BTS está cerca.

ARCHIVO - La banda de pop coreana BTS aparece en el Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)
El septeto de K-pop ha anunciado una gira mundial para 2026 - 2027, comenzará en Corea del Sur en abril y seguirá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Estas serán las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22.

Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los titulares de la Membresía ARMY que se registren en Weverse, una plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. Una venta general para todas las regiones seguirá el 24 de enero.

La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Esto se debe a que los siete miembros de BTS — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope — tuvieron que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Eso fue en junio de 2025.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y j-hope, sirvieron en el ejército.

A continuación, las fechas completas de la gira:

Gira Mundial de BTS 2026

9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Corea del Sur

17-18 de abril – Tokio

25-26 de abril — Tampa, Florida

2-3 de mayo — El Paso, Texas

7 de mayo, 9-10 de mayo — Ciudad de México

16-17 de mayo — Stanford, California

23-24 de mayo, 27 de mayo — Las Vegas

12-13 de junio — Busan, Corea del Sur

26-27 de junio — Madrid

1-2 de julio — Bruselas

6-7 de julio — Londres

11-12 de julio — Múnich

17-18 de julio — París

1-2 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey

5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts

10-11 de agosto — Baltimore

15-16 de agosto — Arlington, Texas

22-23 de agosto — Toronto

27-28 de agosto — Chicago

1-2 de septiembre, 5-6 de septiembre — Los Ángeles

2-3 de octubre — Bogotá, Colombia

9-10 de octubre — Lima, Perú

16-17 de octubre — Santiago, Chile

23-24 de octubre — Buenos Aires, Argentina

28 de octubre, 30-31 de octubre — São Paulo

19 de noviembre, 21-22 de noviembre — Kaohsiung, Taiwán

3 de diciembre, 5-6 de diciembre — Bangkok

12-13 de diciembre — Kuala Lumpur, Malasia

17 de diciembre, 19-20 de diciembre, 22 de diciembre — Singapur

26-27 de diciembre — Yakarta

Gira Mundial de BTS 2027

12-13 de febrero — Melbourne, Australia

20-21 de febrero — Sídney

4 de marzo, 6-7 de marzo — Hong Kong

13-14 de marzo — Manila, Filipinas

FUENTE: AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

