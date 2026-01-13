BTS anuncia su primera gira mundial tras cumplir servicio militar obligatorio

El septeto de K-pop ha anunciado una gira mundial para 2026 - 2027, comenzará en Corea del Sur en abril y seguirá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.
El regreso de BTS está cerca.
Estas serán las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021–22.
Habrá una preventa el 22 y 23 de enero para los titulares de la Membresía ARMY que se registren en Weverse, una plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. Una venta general para todas las regiones seguirá el 24 de enero.
La noticia llega unas semanas después de que la compañía de entretenimiento BigHit Music revelara que BTS regresará a la música el 20 de marzo, tras una pausa de casi cuatro años. Esto se debe a que los siete miembros de BTS — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope — tuvieron que completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.
El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Eso fue en junio de 2025.
Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y j-hope, sirvieron en el ejército.
A continuación, las fechas completas de la gira:
9 de abril, 11-12 de abril — Goyang, Corea del Sur
17-18 de abril – Tokio
25-26 de abril — Tampa, Florida
2-3 de mayo — El Paso, Texas
7 de mayo, 9-10 de mayo — Ciudad de México
16-17 de mayo — Stanford, California
23-24 de mayo, 27 de mayo — Las Vegas
12-13 de junio — Busan, Corea del Sur
26-27 de junio — Madrid
1-2 de julio — Bruselas
6-7 de julio — Londres
11-12 de julio — Múnich
17-18 de julio — París
1-2 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey
5-6 de agosto — Foxborough, Massachusetts
10-11 de agosto — Baltimore
15-16 de agosto — Arlington, Texas
22-23 de agosto — Toronto
27-28 de agosto — Chicago
1-2 de septiembre, 5-6 de septiembre — Los Ángeles
2-3 de octubre — Bogotá, Colombia
9-10 de octubre — Lima, Perú
16-17 de octubre — Santiago, Chile
23-24 de octubre — Buenos Aires, Argentina
28 de octubre, 30-31 de octubre — São Paulo
19 de noviembre, 21-22 de noviembre — Kaohsiung, Taiwán
3 de diciembre, 5-6 de diciembre — Bangkok
12-13 de diciembre — Kuala Lumpur, Malasia
17 de diciembre, 19-20 de diciembre, 22 de diciembre — Singapur
26-27 de diciembre — Yakarta
12-13 de febrero — Melbourne, Australia
20-21 de febrero — Sídney
4 de marzo, 6-7 de marzo — Hong Kong
13-14 de marzo — Manila, Filipinas
FUENTE: AP
