Bryce Young de los Panthers podría enfrentar más defensa hombre a hombre tras fracaso ante Seahawks

El quarterback de los Panthers de Carolina Bryce Young pasa el balón bajo presión de la defensa de los Seahawks de Seattle en el encuentro del domingo 28 de diciembre del 2025. (AP Foto/Rusty Jones) AP

El domingo, los Seahawks de Seattle sorprendieron a los Panthers (8-8) al emplear principalmente cobertura personal contra los receptores de Carolina, y funcionó casi a la perfección.

Young fue limitado a 54 yardas por aire, completó 14 de 24 pases y fue interceptado una vez en la derrota 27-10 de los Panthers, que desperdiciaron la oportunidad de asegurar su primer título divisional en 10 años.

Los tres principales receptores de Carolina —Tetairoa McMillan, Xavier Legette y Jalen Coker— tuvieron dificultades para desmarcarse y se combinaron para solo cuatro recepciones y 24 yardas.

En esta liga de imitadores, es concebible que los Buccaneers puedan emplear una estrategia similar el sábado, siempre que sientan que tienen el personal para hacerlo.

Young tuvo uno de sus mejores juegos contra los Buccaneers el 21 de diciembre, completando 21 de 32 pases para 191 yardas y dos touchdowns en la victoria 23-20. Lideró una serie de gol de campo de la victoria en el último periodo y con lo que los Panthers tomaron ventaja en la carrera por el título divisional.

“Jugaron un poco más hombre a hombre de lo que habían mostrado en el video", admitió el entrenador de los Panthers, Dave Canales, sobre los Seahawks. “Así que donde estábamos tratando de atacar algunas de las zonas de fuego y cosas diferentes como esas, cambiamos a algunos conceptos más de tipo escapada en caso de que lanzaran al hombre allí”.

Carolina no pudo avanzar en el campo y el mejor pase completo del equipo fue de ocho yardas.

Young reconoció que los Seahawks emplearon una estrategia defensiva exitosa y asumió la responsabilidad de las dificultades del equipo para mover el balón por el aire.

“Crédito para ellos", indicó Young. “Hicieron ajustes. Salieron con un plan de juego. Hicieron un mejor trabajo ejecutándolo que nosotros. Así es la liga. Vas a enfrentarte a diferentes esquemas. La gente va a hacer ajustes y no hicimos un buen trabajo al poder reaccionar a eso y contrarrestarlo. Veremos el video. Aprenderemos y creceremos a partir de ello. Así es la NFL”.

Carolina puede romper una sequía de siete años sin playoffs con una victoria el sábado. Y aún pueden capturar el título de la división con una derrota, pero necesitarían que Atlanta supere el lunes a los Rams de Los Ángeles y a Nueva Orleans el próximo domingo para darles el desempate de tres vías cara a cara con Tampa Bay y Atlanta.

Qué funciona

A pesar de permitir 27 puntos, la defensiva de los Panthers no tuvo un mal juego.

Carolina mantuvo a Sam Darnold y a los poderosos Seahawks con sólo tres puntos en la primera mitad, pero permitió tres touchdowns en la segunda mitad trabajando con campos cortos debido a las pérdidas de balón. Las tres series de touchdown de Seattle en el juego fueron de 21, 29 y 25 yardas.

Los Panthers forzaron dos pérdidas de balón, incluida una intercepción a Darnold en la zona de anotación.

Necesita ayuda

Carolina se metió en la carrera por los playoffs gracias a un juego terrestre dominante liderado por Rico Dowdle y Chuba Hubbard. Pero el juego terrestre ha carecido de fuerza en las últimas semanas.

Dowdle aún fue productivo el domingo, corriendo para 59 yardas en 12 acarreos, un promedio de 4,9 yardas. Pero no está recibiendo la cantidad de acarreos que tenía al principio de la temporada y ha tenido dificultades para entrar en ritmo. Hubbard tuvo 12 yardas en cuatro acarreos y su costoso balón suelto en el tercer cuarto llevó a un touchdown de Seattle y puso a su equipo en un gran agujero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP