Brunson y Anunoby lideran a Knicks, que aplastan 127-97 a Trail Blazers

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, conduce el balón durante el encuentro ante los Trail Blazers de Portland, el viernes 30 de enero de 2206 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Josh Hart totalizó 20 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 14 unidades y 20 rebotes por Nueva York. Hart alcanzó Jalen Johnson de Atlanta como líder de la NBA con 31 dobles-dobles.

Nueva York (30-18) ganó por doble dígito por cuarta vez en sus últimos cinco encuentros y mejoró a una foja de 19-6 en casa esta temporada.

Shaedon Sharpe anotó 26 puntos, y Jerami Grant contabilizó 15 desde el banco para Portland (23-26), que perdió su cuarto encuentro consecutivo.

La defensa de Nueva York frustró al prometedor alero estrella de Portland, Deni Advija. Advija, quien ocupa el 13er puesto en la NBA en puntos por partido con 25.8, fue limitado a 11 puntos al embocar cuatro de 14 en tiros y perdió cuatro balones en 28 minutos.

Siete jugadores de los Knicks anotaron cifras de dos dígitos. Nueva York disfrutó una ventaja cómoda durante gran parte del encuentro después de lograr una racha de 34-12 en la primera mitad y tomar una delantera de 24 puntos.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP