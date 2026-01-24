americateve

Brunson anota 31 puntos y lleva a Knicks a triunfo ante Embiid y 76ers, 112-109

FILADELFIA (AP) — Jalen Brunson anotó 31 puntos, OG Anunoby añadió 23 y los Knicks de Nueva York superaron el sábado 112-109 a los 76ers de Filadelfia, un encuentro después de propinar la paliza más abultada en la historia de la franquicia.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, dispara frene a paul George y VJ Edgecombe, de los 76ers de Filadelfia, en el duelo del sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Chris Szagola)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, dispara frene a paul George y VJ Edgecombe, de los 76ers de Filadelfia, en el duelo del sábado 24 de enero de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Los Knicks aplastaron a los Nets 120-66 el miércoles y luego explotaron con un tercer cuarto de 30 puntos en una prueba que parecía más dura en cancha ajena. Nueva York terminó embolsándose su primera victoria en tres duelos ante los Sixers en esta temporada.

Joel Embiid sumó 38 puntos y 11 rebotes, pero perdió el balón en la última jugada del partido después de que los Knicks aparentemente intentaron hacerle una falta. Tyrese Maxey anotó 22 puntos por los Sixers, pero no rozó siquiera el aro en un intento de triple tardío desde cerca de la media cancha mientras anticipaba una falta intencional que no llegó.

Los 76ers se habían acercado a dos puntos al final hasta que Anunoby y Landry Shamet siguieron con triples consecutivos que ayudaron a los Knicks a evitar el colapso al final del encuentro.

Liderados por Brunson, los Knicks abrieron el cuarto periodo con una racha de 21-7 e hicieron que la arena de Filadelfia sonara un poco como el Madison Square Garden. Los cánticos de "¡Vamos Knicks!" que habían sido en gran parte acallados por abucheos en una primera mitad competitiva, llenaron la arena con cada gran canasta de los Knicks.

FUENTE: AP

