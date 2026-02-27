americateve

Brunson anota 27 puntos y Anunoby 24 en paliza de Knicks sobre Bucks, 127-98

MILWAUKEE (AP) — Jalen Brunson anotó 27 puntos y OG Anunoby sumó 24 por los Knicks de Nueva York, quienes arrollaron el viernes 127-98 a los Bucks de Milwaukee.

El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, dispara frente a Jericho Sims, de los Bucks de Milwaukee, el viernes 27 de febrero de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, dispara frente a Jericho Sims, de los Bucks de Milwaukee, el viernes 27 de febrero de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)

El dominicano Karl-Anthony Towns aportó 17 puntos y 13 rebotes, Landry Shamet agregó 15 unidades, Josh Hart terminó con 12, mientras que Mikal Bridges y Mohamed Diawara anotaron 10 cada uno por los Knicks, que encestaron 21 de 42 triples.

Myles Turner consiguió 18 de sus 19 puntos en la primera mitad, Kyle Kuzma anotó 17, Bobby Portis 14 y Ryan Rollins 13 para liderar a los Bucks. Milwaukee había ganado ocho de 10 compromisos antes de este partido y disputaba su quinto duelo en ocho días, incluidos cuatro seguidos en casa.

Kevin Porter Jr. contribuyó con 11 puntos y 10 asistencias.

Los Bucks llegaron al partido como uno de los equipos ofensivos más en forma de la liga, pero fueron los Knicks quienes controlaron el encuentro desde el inicio.

New York se adelantó 38-30 tras el primer cuarto, impulsado por 22 puntos de Brunson, la mayor cantidad lograda por un jugador de Nueva York en cualquier cuarto esta temporada. Brunson encestó 9 de 10 tiros, incluidos los tres triples que intentó.

