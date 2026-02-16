Browns: Ronnie Hickman es atendido y dado de alta tras agresión en un hotel de Nueva York

Compartir en:









Los Browns indicaron que Hickman, de 24 años, estaba en casa descansando con su familia. No ha habido arrestos y la investigación continúa, según un comunicado del Departamento de Policía de Nueva York.

Las autoridades señalaron que respondieron a una llamada al 911 a las 4:35 de la mañana del lunes, en la que se reportó una agresión en el vestíbulo de un hotel.

“Al llegar, se informó a los agentes que cuatro individuos no identificados golpearon a un hombre de 24 años en el cuerpo tras una disputa verbal. Los sospechosos huyeron del lugar en una dirección desconocida”, afirmó la policía.

Hickman, un agente libre no seleccionado en el draft procedente de Ohio State, ha disputado 41 partidos en tres temporadas, con 173 tacleadas, tres intercepciones y un balón suelto recuperado.

