americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Browns: Ronnie Hickman es atendido y dado de alta tras agresión en un hotel de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El safety de los Cleveland Browns, Ronnie Hickman, fue atendido por lesiones leves y dado de alta, informó el equipo el lunes, después de que la policía de Nueva York recibiera reportes de que fue atacado por cuatro hombres en el vestíbulo de un hotel.

Los Browns indicaron que Hickman, de 24 años, estaba en casa descansando con su familia. No ha habido arrestos y la investigación continúa, según un comunicado del Departamento de Policía de Nueva York.

Las autoridades señalaron que respondieron a una llamada al 911 a las 4:35 de la mañana del lunes, en la que se reportó una agresión en el vestíbulo de un hotel.

“Al llegar, se informó a los agentes que cuatro individuos no identificados golpearon a un hombre de 24 años en el cuerpo tras una disputa verbal. Los sospechosos huyeron del lugar en una dirección desconocida”, afirmó la policía.

Hickman, un agente libre no seleccionado en el draft procedente de Ohio State, ha disputado 41 partidos en tres temporadas, con 173 tacleadas, tres intercepciones y un balón suelto recuperado.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter