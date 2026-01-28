americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Browns nombran a Todd Monken como su próximo entrenador, según fuente AP

CLEVELAND (AP) — Los Browns de Cleveland Browns nombraron a Todd Monken como su nuevo entrenador en jefe, le informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

ARCHIVO - Foto del domingo 21 de diciembre del 2025, el coordinador ofensivo de los Ravens de Baltimore Todd Monken durante el calentamiento antes del juego ante los Patriots de Nueva Inglaterra. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo)
ARCHIVO - Foto del domingo 21 de diciembre del 2025, el coordinador ofensivo de los Ravens de Baltimore Todd Monken durante el calentamiento antes del juego ante los Patriots de Nueva Inglaterra. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la contratación de Monken.

Monken había sido el coordinador ofensivo de Baltimore durante las últimas tres temporadas. Fue entrevistado por primera vez el 10 de enero y tuvo una segunda entrevista 10 días después. También se entrevistó para el puesto de coordinador ofensivo de Tampa Bay y estuvo vinculado al puesto de coordinador ofensivo de los Giants de Nueva York después de que John Harbaugh fuera nombrado entrenador.

El coordinador defensivo de los Browns, Jim Schwartz, y el coordinador del juego de pase de Rams de Los Ángeles, Nate Scheelhaase, también fueron finalistas.

Cleveland despidió a Kevin Stefanski el 5 de enero tras seis temporadas y un récord de 46-58. Stefanski —quien fue contratado el sábado para dirigir a Atlanta— fue dos veces Entrenador del Año de la NFL según AP y llevó a los Browns a los playoffs en las temporadas 2020 y 2023.

Los Browns tuvieron un récord de 5-12 esta temporada y 8-26 en los últimos dos años.

Monken tiene historia con los Browns, sirviendo como coordinador ofensivo del equipo de Freddie Kitchens en 2019. Pasó del 2020 al 2022 en la Universidad de Georgia y era el coordinador ofensivo cuando los Bulldogs ganaron el título nacional en 2021 y 2022.

Los Ravens fueron segundos en la liga esta temporada en yardas por tierra por juego (156,6 yardas) y undécimos en anotación, con un promedio de 24,9 puntos por juego. Baltimore tuvo la ofensiva mejor clasificada de la liga en 2024, cuando se convirtió en el primer equipo en la historia de la NFL en tener al menos 4.000 yardas por pase y 3.000 yardas por tierra en la misma temporada.

Monken también ha trabajado en Jacksonville (2007-10) y Tampa Bay (2016-17). Fue el entrenador en jefe en Southern Mississippi de 2011 a 2013 y tuvo un récord de 13-26.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter