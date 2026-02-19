americateve

Brown ayuda a Celtics a aplastar a Warriors carentes de Curry, por 121-110

SAN FRANCISCO (AP) — Jaylen Brown totalizó 23 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias para su tercer triple-doble de la temporada, y los Celtics de Boston arrollaron el jueves 121-110 a unos Warriors de Golden State carentes de Stephen Curry.

Jaylen Brown, base de los Celtics de Boston, conduce el balón en el encuentro del jueves 19 de febrero de 2026, ante los Warriors de Golden State (AP Foto/Jeff Chiu)
Payton Pritchard sumó 26 puntos y Sam Hauser anotó 16 para ayudar a que Boston ganara por séptima vez en ocho partidos y arruinara el debut con Golden State del ex Celtic Kristaps Porzingis.

Brown, el máximo anotador de la Conferencia Este antes del receso del Juego de Estrellas, igualó la cifra máxima de su carrera en rebotes, todos en el lado defensivo. Sus 13 asistencias son la mejor marca de su carrera.

Fue el quinto triple-doble en la carrera del astro.

Porzingis disputó 99 partidos en dos temporadas en Boston y ganó un campeonato antes de ser traspasado a Atlanta durante el verano. Los Warriors lo adquirieron de los Hawks en la fecha límite de canjes, pero el pívot había estado lidiando con una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

Los Warriors jugaron sin Curry, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, quien está fuera por una lesión de rodilla. Golden State tiene marca de 6-11 esta temporada cuando Curry no juega.

