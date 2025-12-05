americateve

Brown anota 30 puntos y Celtics vencen 126-105 a unos Lakers sin James ni Doncic

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 30 puntos, capturó ocho rebotes y repartió ocho asistencias, para que los Celtics de Boston superaran cómodamente el viernes 126-105 a unos Lakers de Los Ángeles que no contaban con LeBron James y Luka Doncic.

El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown celebra tras anotar un triple en el encuentro ante los Lakers de Los Ángeles el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charles Krupa)
Derrick White encestó cinco triples y sumó 19 unidades, mientras que Jordan Walsh terminó con 17 tantos para los Celtics, quienes han ganado cuatro consecutivos y seis de los últimos siete. Boston logró un récord de temporada con 24 triples y tuvo 31 asistencias.

Los Lakers perdieron por segunda vez en diez partidos. James no jugó debido a la ciática, que lo mantuvo fuera de los primeros 14 juegos de esta temporada, y artritis en la articulación del pie izquierdo. Doncic estuvo ausente por segundo partido consecutivo por razones personales.

Austin Reaves lideró a Los Ángeles con 36 puntos y ocho asistencias. Gabe Vincent añadió 18.

Con el partido decidido en el último cuarto y su padre observando desde el banco vestido de civil, Bronny James ingresó al juego con 6:38 por jugar. Terminó con dos de tres en tiros de campo, sumando cinco puntos y una asistencia en su debut en el TD Garden. No hizo el viaje para la visita de los Lakers a Boston la temporada pasada.

FUENTE: AP

