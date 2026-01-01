americateve

Brown anota 29 puntos y Celtics se imponen 120-106 a Kings tras despegar en último cuarto

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Jaylen Brown tuvo 29 puntos y diez rebotes, y los Celtics de Boston se alejaron en el tramo final para vencer el jueves por la noche 120-106 a los Kings de Sacramento.

Jaylen Brown (7), escolta de los Celtics de Boston, es marcado por Precious Achiuwa (9), alero de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA hoy jueves 1 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Photo/Scott Marshall)
Jaylen Brown (7), escolta de los Celtics de Boston, es marcado por Precious Achiuwa (9), alero de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA hoy jueves 1 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Photo/Scott Marshall) AP

Brown lanzó 11 de 25, incluyendo uno de nueve desde la distancia de tres puntos, pero hizo seis tiros libres y añadió cuatro asistencias antes de salir por faltas al final del último cuarto.

El cuatro veces All-Star ha estado en una racha anotadora últimamente, acumulando 20 o más puntos en 12 de sus últimos 15 juegos.

Payton Pritchard tuvo 16 puntos y seis asistencias mientras Boston mejoraba a 3-1 en su gira de cinco juegos. Sam Hauser encestó cinco triples para terminar con 15 puntos. Anfernee Simons también anotó 15.

DeMar DeRozan lideró a Sacramento con 25 puntos. Dennis Schroder anotó 18 y Keon Ellis añadió 16. Los Kings (8-26) han perdido cuatro de cinco y nueve de 11.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

