Brown anota 29 puntos y Celtics se imponen 120-106 a Kings tras despegar en último cuarto

Jaylen Brown (7), escolta de los Celtics de Boston, es marcado por Precious Achiuwa (9), alero de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA hoy jueves 1 de enero de 2026, en Sacramento, California. (AP Photo/Scott Marshall) AP

Brown lanzó 11 de 25, incluyendo uno de nueve desde la distancia de tres puntos, pero hizo seis tiros libres y añadió cuatro asistencias antes de salir por faltas al final del último cuarto.

El cuatro veces All-Star ha estado en una racha anotadora últimamente, acumulando 20 o más puntos en 12 de sus últimos 15 juegos.

Payton Pritchard tuvo 16 puntos y seis asistencias mientras Boston mejoraba a 3-1 en su gira de cinco juegos. Sam Hauser encestó cinco triples para terminar con 15 puntos. Anfernee Simons también anotó 15.

DeMar DeRozan lideró a Sacramento con 25 puntos. Dennis Schroder anotó 18 y Keon Ellis añadió 16. Los Kings (8-26) han perdido cuatro de cinco y nueve de 11.

FUENTE: AP