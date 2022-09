Tornados provocaron serios daños en casas, árboles y avionetas en el sur de Florida

Alrededor de la 1 a.m de este miércoles, los residentes escucharon fuertes ruidos que los despertaron sin pensar lo que estaba sucediendo.

Hoy los más afectados recogieron escombros y trataron de enmendar temporalmente los daños, aunque persiste en ellos el temor de lo vivido.

Embed

“Sentimos como un temblor y todo estaba volando a la 1:30 a.m estábamos recogiendo todo, esto fue un desastre, yo hasta me caí y me hice un esguince en la muñeca”, dijo Juan Montanos, residente afectado.

El señor Leonardo Chirino fue uno de los más afectados. Una parte del techo de su casa quedó en medio de árboles y el cristal de la ventana del cuarto de su hijo estalló.

“Cómo a la 1:15 am el piso empezó a temblar y cuando fui al cuarto de mi hijo, los vidrios de la ventana habían caído encima de la cama y cuando le grité, hijo, hijo, él estaba en el baño, se había resguardado en el baño”, contó Chirino.

El primer tornado que afectó el condado Broward fue a las 7:30 de la noche del martes en una comunidad de Pembroke Pines, donde decenas de árboles cayeron en las calles e incluso en los techos y ventanas.

No más de 45 segundos duró el fuerte viento que se llevó consigo muebles, y cientos de ramas de árboles quedaron a lo largo de la calle 86 y Pasadena boulevard.

En el aeropuerto de North Perry, también en Pembroke Pines, las fuertes ráfagas de viento causaron daños en 30 avionetas que estaban en la pista. Algunas de ellas quedaron completamente volteadas.

El alcalde del condado Broward, Michael Udine, informó que no se reportaron heridos tras los efectos de los dos tornados que tocaron tierra en Broward y las cuadrillas de limpieza han trabajado durante toda la noche para recoger los escombros y los árboles en las áreas afectadas.

“Broward permanece bajo vigilancia de tormenta tropical, inundaciones y tornados. Es importante que sepan que continuaremos experimentando los impactos del huracán Ian aquí en el condado Broward. Es importante que se mantengan vigilantes ya que se esperan fuertes vientos y lluvias tanto hoy como mañana, debido a que las bandas del huracán continuarán afectado nuestra área”, señaló Udine.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com