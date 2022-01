Incendio consume un almacén en el condado Broward

“Esta mañana yo llegué al trabajo y estaba cerrada la calle allí, di la vuelta y me encuentro aquí al dueño, que alguien lo llamó porque la factoría de al lado se había incendiado…y ahora un policía me dijo que no se puede trabajar hoy”.

Según los bomberos, el almacén donde se inició el fuego tan solo sufrió daños menores, pero los negocios adyacentes tuvieron perjuicios por el humo, lo que atrasó la jornada laboral a los trabajadores.