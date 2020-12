El alcalde del condado de Broward anuncia toque de queda de 9 días en medio del aumento de COVID-19

El alcalde Steve Geller anunció el martes que el toque de queda entrará en vigor desde el 24 de diciembre hasta el 4 de enero, ya que el condado espera que lleguen casi un millón de visitantes de vacaciones al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood.

El toque de queda se extenderá desde la medianoche hasta las 5 a.m. todos los días. Sin embargo, en Nochebuena y Nochevieja, el toque de queda será de 1 a.m. a 5 a.m.

Según la Arquidiócesis de Miami, la misa de medianoche continuará según lo planeado.

Los funcionarios del condado dijeron que aquellos que violen el toque de queda recibirán una citación civil.