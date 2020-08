Arrestan a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su novia frente a su hijo de 3 años

“No tengo palabras para describir esto”.

Con lágrimas en los ojos, Sabrina Powell, quien es vecina de la víctima, contó lo ocurrido.

Según la orden de arresto, el homicidio tuvo lugar a las 8:08 de la mañana del miércoles, minutos después de que la madre de la víctima salió de la casa.

Momento que aprovechó su ex pareja, de la cual se había separado semanas antes, para meterse a la fuerza en la vivienda, situación que llevó a la mujer desesperada a llamar al 911 a pedir auxilio, mientras gritaba “Él me está apuñalando. Detente Kacey Detente. ¿Porqué me estás haciendo esto a mí?”.

Pero cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima de 27 años en la cocina bañada en sangre y sin signos vitales.

Embed

“Yo todavía no puedo creer que la persona que vivió contigo, que se supone que te amó, que es el padre de tu hijo, sea capaz de hacer algo así. Ella era muy buena vecina, siempre tenía una sonrisa en la cara y todos los días salía a pasear con su hijo por aquí”.

La víctima fue identificada como Belkis Rosales, de origen hondureño.

El homicidio ocurrió en el condominio Sunblest Townhomes, ubicado en la avenida 89 y la calle 47 de Sunrise, del cual el implicado Kacey Wilson, de 28 años, huyó caminando.

Sin embargo, horas después fue arrestado y acusado de asesinato premeditado en primer grado.

Ahora a los vecinos les preocupa el futuro del pequeño de tres años, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado de su abuela materna.

Kacey Wilson se mantiene recluido en la cárcel del condado Broward sin derecho a fianza.