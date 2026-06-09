Brote de ébola en República Democrática del Congo alcanza 100 muertos de 550 casos tras un mes

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Trabajadores sanitarios se preparan para su turno en el centro de tratamiento de Mongbwalu, en Mongbwalu, República Democrática del Congo, el 5 de junio de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) AP

Los ataques contra trabajadores de la salud por parte de residentes enfurecidos, el escepticismo entre algunos residentes y los conflictos armados en puntos críticos siguen dificultando los esfuerzos para frenar la propagación.

Las autoridades han confirmado 550 casos de la enfermedad hasta el domingo, con 101 fallecidos y 19 recuperaciones, según el reporte más reciente publicado a última hora del lunes. Sin embargo, se cree que el número de casos es mayor porque el brote se confirmó con semanas de retraso, y la respuesta también ha sido complicada porque el virus no cuenta con una vacuna o tratamiento aprobados.

El brote más reciente de ébola está causado por el raro virus Bundibugyo, que no tiene una vacuna o tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en el país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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