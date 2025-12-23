americateve

Brosmer será titular como QB con Vikings ante Lions, McCarthy presenta fractura

EAGAN, Minnesota, EE.UU. (AP) — J.J. McCarthy tiene una pequeña fractura en la mano con la que lanza, lo que le impedirá jugar en el próximo partido de Minnesota contra Detroit, haciendo que Max Brosmer sea el quarterback titular esta semana.

J.J. McCarthy (9), el quarterback de los Vikings de Minnesota, reacciona durante el segundo cuarto de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Giants de Nueva York, el domingo 21 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger)
J.J. McCarthy (9), el quarterback de los Vikings de Minnesota, reacciona durante el segundo cuarto de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Giants de Nueva York, el domingo 21 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger)

El entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell, dijo después de la práctica el martes que un examen más detallado de la mano derecha de McCarthy reveló la pequeña fractura, después de que las radiografías iniciales en el estadio el domingo no mostraran huesos rotos. McCarthy se lesionó al final del segundo cuarto contra los Giants de Nueva York y no pudo agarrar bien el balón, obligando a los Vikings a recurrir a Brosmer.

Con los Vikings recibiendo a los Lions el jueves como parte de la triple cartelera navideña de la NFL, había muy poco tiempo para que McCarthy se recuperara. O'Connell dijo que su capacidad para jugar en el final de la temporada contra Green Bay el tres o cuatro de enero dependería simplemente de su agarre.

McCarthy ha jugado en solo 8½ de los posibles 33 partidos en la NFL desde que fue seleccionado en la décima posición general en 2024, con un desgarro de menisco en su rodilla derecha que lo dejó fuera toda su temporada de novato, un esguince grave en el tobillo derecho que le costó cinco partidos esta temporada y una conmoción cerebral que lo dejó fuera de otro.

Brosmer fue titular en lugar de McCarthy esa vez el 30 de noviembre, cuando los Vikings perdieron 26-0 ante Seattle, líder de la NFC, después de que el novato no seleccionado lanzara cuatro intercepciones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

