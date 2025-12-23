americateve

Brooks Koepka se convierte en el primer jugador en desertar de LIV

Brooks Koepka, cinco veces campeón de torneos major, se convirtió en el primer jugador en desertar la LIV Golf, un golpe significativo para la liga financiada por Arabia Saudí y que deja en duda si podrá regresar a la Gira de la PGA.

ARCHIVO - Foto del 17 de julio del 2025, el estadounidense Brooks Koepka salud a la afición en la primera ronda del Abierto Británico. (AP Foto/Peter Morrison, File) AP

LIV Golf publicó un anuncio en su sitio Web bajo un comunicado, según el cual, Talor Gooch será el nuevo capitán del equipo Smash que Koepka había liderado.

Scott O'Neil, el nuevo director general de LIV, dijo que el golfista saliente y la liga saudí "acordaron de manera amistosa y mutua" que Koepka ya no competirá en la liga.

“Brooks está priorizando las necesidades de su familia y permaneciendo más cerca de casa”, afirmó O'Neil. “Apreciamos el impacto significativo que ha tenido en el juego y le deseamos éxito continuo, tanto dentro como fuera del campo”.

LIV no revela contratos, pero se creía que a Koepka le quedaba otro año desde que se unió en junio de 2022.

La política de la PGA, que veta de sus torneos a los jugadores que se han unido a la liga rival, requiere que se ausenten durante un año desde su última participación. LIV terminó su temporada el 24 de agosto.

Koepka comenzó su carrera en la gira europea y podría volver ahí. Jugó cuatro eventos del tour europeo este año, terminando cuarto en el Abierto de Francia una semana antes de la Copa Ryder. Participó en la Copa Ryder 2023, pero no fue considerado este año debido a su mala forma.

Blake Smith, el representante de Koepka en Hambric Sports, dijo que no habría comentarios más allá de una declaración emitida a través de LIV Golf en la que Koepka está agradecido por su tiempo en la liga saudí.

“La familia siempre ha guiado las decisiones de Brooks, y él siente que este es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa”, indicó en la declaración. “Brooks continuará siendo un gran partidario de LIV Golf y desea a la liga y a sus jugadores éxito continuo. Brooks sigue apasionado por el juego de golf y mantendrá a los fanáticos informados sobre lo que viene”.

Koepka había alertado a la PGA de sus planes antes del anuncio de LIV, según una persona al tanto de la comunicación. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se ha divulgado públicamente.

El primer paso para que Koepka regrese sería solicitar de nuevo la membresía.

Koepka, quien pasó 47 semanas en el puesto número uno del mundo en 2018 y 2019, fue uno de los fichajes más importantes de LIV en 2022, cuando se lanzó. Había estado lidiando con lesiones y luego sugirió que podría no haberse unido si su salud hubiera sido mejor.

El estadounidense fue el primer jugador de LIV en ganar un torneo importante en 2023 cuando conquistó el Campeonato de la PGA en Oak Hill para su quinto major. Bryson DeChambeau ganó el Abierto de Estados Unidos el año siguiente.

LIV no precisó cómo se reemplazaría a Koepka.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

