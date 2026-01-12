Brooks Koepka regresa al PGA Tour con fuerte multa económica tras cinco semanas en LIV

Compartir en:









Koepka planea reanudar su carrera en el PGA Tour en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines a finales de mes.

Sin embargo, no será elegible para subvenciones de equidad del PGA Tour durante cinco años, no recibirá dinero de bonificación de la FedEx Cup en 2026 y no podrá jugar en eventos destacados a menos que se gane su lugar.

El costo directo es una donación benéfica de cinco millones que se decidirá conjuntamente con el tour. Las repercusiones financieras —sin acceso a equidad o dinero de bonificación de la FedEx Cup este año— representan una posible pérdida que el tour estima en 50 millones o más.

Brian Rolapp, el CEO de PGA Tour Enterprises, describió el acuerdo con Koepka y los detalles del “Programa de Miembros que Regresan” en un memorando a los jugadores el lunes. The Associated Press obtuvo una copia del memorando.

Sin embargo, Rolapp dejó claro que este era un programa único y no un precedente. Se aplica solo a jugadores que han ganado majors o The Players Championship desde 2022 hasta 2025, lo que significa que Bryson DeChambeau, Jon Rahm y Cameron Smith serían los únicos jugadores de LIV que podrían regresar. Tienen dos semanas para decidir.

Koepka tendrá que ganarse su lugar en eventos destacados de 20 millones. Se le agregaría al campo para no quitarle un lugar a otro jugador del tour.

