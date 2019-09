Brooks & Dunn y Ray Stevens al Salón de la Fama Country

"Hay muchas cosas pasando en este momento que generalmente no ocurren", dijo Dunn a The Associated Press tras una conferencia de prensa en la rotonda del Salón de la Fama, donde se exhiben placas en honor a los íconos de la industria. Su nuevo disco, "Reboot", que sale a la venta el 5 de abril, incluye nuevas versiones de sus éxitos con estrellas country del momento como Kacey Musgraves, Luke Combs y Kane Brown.

Con más de 20 éxitos No. 1, el par galardonado con el premio Grammy es el dúo más decorado por la Asociación de la Música Country, con un total de 14 Premios CMA hasta la fecha. Ambos comenzaron como solistas pero fueron exhortados a juntarse y alcanzaron fama de inmediato con una serie de éxitos que van desde "Brand New Man" y ''My Next Broken Heart", hasta ''Neon Moon" y "Boot Scootin' Boogie".

Han tenido ventas multiplatino y giras altamente lucrativas al combinar la gran personalidad y guitarra de Brooks con la voz de Dunn. En el 2010 se separaron y cada uno comenzó a trabajar en distintos proyectos, pero en el 2015 se reunieron para lo que terminó siendo una residencia de cuatro años en Las Vegas con Reba McEntire.

Stevens, de 80 años, es conocido por canciones cargadas de humor como "The Streak", pero también por piezas sentimentales como la ganadora del Grammy "Everything Is Beautiful". Es un artista multifascético que comenzó como músico de sesión en Nashville y ha sido presentador de TV, productor, editor, compositor y artista a lo largo de seis décadas. Grabó álbumes y videos de comedia y abrió un teatro en Branson, Missouri. Actualmente presenta un espectáculo en Nashville llamado "CabaRay".

"Me encanta lo que hago. Mi papá solía decirme, '¿cuándo vas a conseguir un verdadero trabajo?'", dijo Stevens a The Associated Press el lunes. "Nunca quise buscar un verdadero trabajo".

Bradley fue jefe de la oficina de RCA Records en Nashville y trabajó con Waylon Jennings, Dolly Parton, Ronnie Milsap, Charley Pride y Alabama. Bajo su dirección, el sello produjo el primer disco country certificado platino, "Wanted! The Outlaws", una compilación de canciones de Jennings, Willie Nelson, Jessi Colter y Tompall Glaser.

Bradley proviene de una dinastía de líderes de Music Row que incluye a su padre, el influyente productor Owen Bradley, y su tío, el aclamado músico Harold Bradley, fallecido en enero. La voz se le quebró al decir que ahora estará junto a su padre y su tío en el Salón de la Fama, algo que calificó como el máximo honor que cualquiera pueda recibir en la música country.

