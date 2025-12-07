Broncos vencen 24-17 a Raiders y extienden racha a diez juegos; Geno Smith salió lesionado

Compartir en:









Bo Nix, arriba, quarterback de los Broncos de Denver, es alzado por Quinn Meinerz mientras celebran después de una anotación frente a los Raiders de Las Vegas durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Candice Ward) AP

Los Raiders perdieron al quarterback Geno Smith, quien se lesionó la mano derecha y el hombro en el tercer cuarto y fue reemplazado por Kenny Pickett.

Los Broncos (11-2) parecen estar a punto de terminar con el reinado de nueve años de Kansas City en la división Oeste de la AFC, y empataron con Nueva Inglaterra, que descansó esta semana, por el primer puesto en la Conferencia Americana. Denver posee el desempate debido a su récord de 6-0 contra oponentes comunes; los Patriots perdieron contra los Raiders.

Al extender su racha ganadora a diez juegos, los Broncos también terminaron su récord de la NFL de remontar para nueve victorias consecutivas. Denver tiene su mejor marca en 13 juegos desde 2013.

Los Raiders (2-11) han perdido siete seguidos y 11 de 12. Las Vegas también ha perdido 11 juegos divisionales consecutivos, la racha activa más larga de la liga.

Las estadísticas apuntaban a un posible desajuste con los Broncos trayendo una defensa entre las cinco mejores contra una ofensiva de los Raiders que está en o cerca del fondo de varias categorías estadísticas. Denver mantuvo el balón durante 39:03 y ganó 356 yardas con 27 primeros intentos. Los Raiders tuvieron 229 yardas y 16 primeros intentos.

Nix fue altamente eficiente, completando 31 de 38 pases.

Nik Bonitto registró dos capturas, dándole 12,5 en la temporada. Es el primer jugador de Denver con capturas de doble dígito en temporadas consecutivas desde que Von Miller lo hizo cinco veces seguidas de 2014 a 2018. Smith completó 13 de 21 para 116 yardas y un touchdown. Pickett completó ocho de 11 pases para 96 yardas y un TD. FUENTE: AP