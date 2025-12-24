Broncos buscan el título del Oeste de la AFC mientras Chiefs acumulan lesiones en duelo navideño

Bo Nix (10), quarterback de los Broncos de Denver, lanza un pase durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Jaguars de Jacksonville durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) AP

Normalmente, son ellos quienes tienen todas esas cosas por las que jugar en esta época del año.

Pero las cosas se han invertido esta temporada. Los Broncos (12-3) se dirigen al enfrentamiento del jueves por la noche sabiendo que una victoria, junto con una derrota o empate de los Chargers en su juego del sábado contra los Texans, les aseguraría el título de la división.

Kansas City (6-9) solo está tratando de sobrevivir con un quarterback de tercera línea y una plantilla plagada de lesiones.

"Solo tienes que seguir ganando. Lo que sea necesario para ganar el juego", dijo el mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix. "Realmente no importa en este punto cómo se vea. Todas las cosas geniales y llamativas ya pueden haber sucedido, pero ahora es solo quién tiene más puntos".

Los Broncos lo lograron en su primer encuentro con los Chiefs, una victoria de 22-19 en noviembre. Pero no lo hicieron la semana pasada, cuando Jacksonville les propinó una humillante derrota de 34-20 en Denver que rompió la racha de 11 victorias consecutivas de los Broncos.

Los Chiefs necesitarán toda la ayuda que puedan obtener.

Patrick Mahomes se rompió dos ligamentos en la rodilla hace dos semanas. El quarterback suplente Gardner Minshew se lesionó un ligamento en la rodilla la semana pasada en una derrota desigual ante el débil Tennessee, lo que significa que el veterano Chris Oladokun será titular por primera vez en su carrera.

Los Chiefs están sin sus dos mejores tackles ofensivos, sus dos mejores esquineros y su mejor receptor debido a una variedad de lesiones.

Eso no significa que los campeones reinantes de la AFC se hayan rendido.

"Cada vez que entras en Arrowhead es divertido. Sientes el amor, sientes la energía", dijo el tackle defensivo Chris Jones. "Estamos jugando por algo más grande que tú mismo. Hay muchos niños, probablemente, muchos que están allí por primera vez debido a un juego de Navidad, muchas personas que pagaron su dinero ganado con esfuerzo. Les debes dar todo y jugar lo mejor posible y presentarte para los fanáticos".

De tal palo, tal astilla

El esquinero de Denver, Patrick Surtain II, ganó su cuarto honor de Pro Bowl esta temporada, uno más de los que su padre ganó durante su carrera en la NFL de 1998 a 2008. Los Broncos igualaron a los Ravens, 49ers y Seahawks con seis selecciones, liderando la liga.

"Ahora tengo derechos de presumir", dijo Surtain con una risa. "Él no puede decir mucho ahora. Creo que es definitivamente genial para el legado y genial para la línea Surtain. Es algo con lo que soñé, pero seguiré perfeccionando mi oficio y manteniendo ese nombre fuerte".

Deja que Chris cocine

Mientras Oladokun hará su primera apertura en la NFL el jueves por la noche, jugó la mayor parte de la derrota de la semana pasada en Tennessee. Ha sido un viaje bastante largo para el ex mariscal de campo de South Dakota State, quien fue cortado por los Chiefs en el campamento de entrenamiento el año pasado y pasó las siguientes ocho semanas volando por el país para pruebas de escuadras de práctica con varios equipos.

"Es difícil jugar en la NFL. Es difícil mantenerse en una plantilla", dijo Oladokun. "Pero realmente me motivó. Realmente me hizo mirarme en el espejo para ver en qué necesitaba mejorar. Dije, 'Si tengo otra oportunidad, no la dejaré escapar'".

¿Estadio Arrow-dome?

Su juego contra Denver será el primero desde que los Chiefs anunciaron el lunes que dejarán su antiguo hogar en Missouri por una instalación con cúpula de tres mil millones de dólares que se construirá al otro lado de la línea estatal en Kansas. Continuarán jugando en el Arrowhead Stadium hasta el final de su contrato de arrendamiento en enero de 2031.

Se acerca la despedida

Travis Kelce podría estar jugando dentro del Arrowhead Stadium por última vez el jueves por la noche. Aún no ha anunciado su retiro, pero el ala cerrada parece inclinarse por esa decisión, y se espera que la tome poco después del final de la temporada.

"Ha sido genial", dijo el entrenador Andy Reid. "Es todo lo que quieres de un jugador que representa a una organización".

FUENTE: AP