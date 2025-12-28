americateve

Brock Purdy y los 49ers vencen 42-38 a los Bears y mantienen opciones al primer puesto de la NFC

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de 38 yardas a Jauan Jennings con 2:15 restantes, y los 49ers de San Francisco forzaron un pase incompleto en la última jugada desde la yarda dos para vencer 42-38 a los Bears de Chicago el domingo por la noche y preparar un enfrentamiento en la semana 18 por el primer puesto en la Conferencia Nacional.

Jauan Jennings (15), wide receiver de los 49ers de San Francisco, corre rumbo a la zona de anotación para un touchdown frente a los Bears de Chicago durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Jauan Jennings (15), wide receiver de los 49ers de San Francisco, corre rumbo a la zona de anotación para un touchdown frente a los Bears de Chicago durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn)

Caleb Williams llevó a los Bears (11-5) por el campo en los segundos finales y tuvo una última oportunidad para ganar. Pero Bryce Huff lo obligó a salir de la bolsa de protección y su envío quedó corto para Jahdae Walker en la zona de anotación, sellando la sexta victoria consecutiva para los 49ers (12-4).

Purdy siguió su actuación de cinco pases de touchdown, la más alta de su carrera la semana pasada contra Indianápolis, lanzando para tres anotaciones y corriendo para dos, convirtiéndose en el sexto jugador desde la fusión de la AFL y la NFL en tener juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns.

Eso le dio a los 49ers la oportunidad de ganar la División Oeste de la NFC y obtener un descanso al vencer a Seattle (13-3) en el final de la temporada la próxima semana. Eso le daría a San Francisco la ventaja de jugar en casa y la oportunidad de quedarse en su estadio durante toda la postemporada, con el Super Bowl programado para jugarse en el Levi's Stadium el 8 de febrero.

La derrota termina con las esperanzas de los Bears de obtener el primer puesto. Chicago ya ha asegurado la NFC Norte y puede obtener el puesto número dos al vencer a Detroit la próxima semana.

FUENTE: AP

