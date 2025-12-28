Brock Purdy y los 49ers vencen 42-38 a los Bears y mantienen opciones al primer puesto de la NFC

Compartir en:









Jauan Jennings (15), wide receiver de los 49ers de San Francisco, corre rumbo a la zona de anotación para un touchdown frente a los Bears de Chicago durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 28 de diciembre de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Caleb Williams llevó a los Bears (11-5) por el campo en los segundos finales y tuvo una última oportunidad para ganar. Pero Bryce Huff lo obligó a salir de la bolsa de protección y su envío quedó corto para Jahdae Walker en la zona de anotación, sellando la sexta victoria consecutiva para los 49ers (12-4).

Purdy siguió su actuación de cinco pases de touchdown, la más alta de su carrera la semana pasada contra Indianápolis, lanzando para tres anotaciones y corriendo para dos, convirtiéndose en el sexto jugador desde la fusión de la AFL y la NFL en tener juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns.

Eso le dio a los 49ers la oportunidad de ganar la División Oeste de la NFC y obtener un descanso al vencer a Seattle (13-3) en el final de la temporada la próxima semana. Eso le daría a San Francisco la ventaja de jugar en casa y la oportunidad de quedarse en su estadio durante toda la postemporada, con el Super Bowl programado para jugarse en el Levi's Stadium el 8 de febrero.

La derrota termina con las esperanzas de los Bears de obtener el primer puesto. Chicago ya ha asegurado la NFC Norte y puede obtener el puesto número dos al vencer a Detroit la próxima semana.

