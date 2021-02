Muere el ganador del Oscar, la estrella de 'Sound of Music' Christopher Plummer

Durante más de 50 años en la industria, Plummer disfrutó de papeles variados que van desde la película "La chica del dragón tatuado" hasta la voz del villano en "Up" de 2009 y como un abogado astuto en "Inherit the Wind" de Broadway. . "

Pero fue frente a Julie Andrews como von Trapp lo que lo convirtió en una estrella. Interpretó a un capitán austriaco que debe huir del país con su familia de cantantes folclóricos para escapar del servicio en la armada nazi, un papel que lamentó fue "sin humor y unidimensional". Plummer pasó el resto de su vida refiriéndose a la película como "The Sound of Mucus" o "S&M".

“Intentamos mucho ponerle humor”, dijo a The Associated Press en 2007. “Era casi imposible. Fue una agonía tratar de hacer que ese tipo no fuera una figura de cartón ".

El papel catapultó a Plummer al estrellato, pero nunca se dedicó a protagonizar papeles masculinos, a pesar de su cabello plateado, su buena apariencia y su acento inglés siempre tan leve. Prefería las partes de personajes, considerándolas más carnosas.

Plummer tuvo un notable renacimiento cinematográfico al final de su vida, que comenzó con su aclamada interpretación de Mike Wallace en la película de Michael Mann de 1999 "The Insider", que continuó en películas como "A Beautiful Mind" de 2001 y "The Last Station" de 2009, en la que interpretó a un Tolstoi en deterioro y fue nominado a un Oscar.

En 2012, Plummer ganó un Oscar como actor de reparto por su papel en "Beginners" como Hal Fields, un director de museo que se vuelve abiertamente gay después de que muere su esposa durante 44 años. Su relación amorosa y final se convierte en una inspiración para su hijo, quien lucha con la muerte de su padre y cómo encontrar intimidad en una nueva relación.

“Demasiadas personas en el mundo están descontentas con su suerte. Y luego se retiran y se convierten en vegetales. Creo que la jubilación en cualquier profesión es la muerte, así que estoy decidido a seguir ", dijo a la AP en 2011.

Plummer en 2017 reemplazó a Kevin Spacey como J. Paul Getty en “Todo el dinero del mundo” solo seis semanas antes de que la película llegara a los cines. Esa elección que fue validada oficialmente de la mejor manera posible para la película: una nominación al Oscar de apoyo por Plummer, su tercera. En el 2019, protagonizó la serie dramática de suspenso de televisión "Departure".

Hubo períodos de barbecho en su carrera - una película de "La Pantera Rosa" aquí, un "Drácula 2000" allá e incluso una "Star Trek" - como un Klingon, nada menos. Pero Plummer tenía en mente otras razones además de los guiones.

“Durante mucho tiempo acepté piezas que me llevaban a lugares atractivos del mundo. En lugar de rodar en el Bronx, preferiría ir al sur de Francia, una criatura enloquecida que yo ", dijo a AP en 2007." Y por eso sacrifiqué gran parte de mi carrera por hoteles más bonitos y playas más atractivas ".

El actor nacido en Canadá interpretó la mayoría de los papeles principales de Shakespeare, incluidos Hamlet, Cyrano, Iago, Othello, Prospero, Henry V y un asombroso "Rey Lear" en el Lincoln Center en 2004. Fue estrella frecuente en el Festival Stratford Shakespeare en Canadá. .

“Me he vuelto cada vez más simple al interpretar a Shakespeare”, dijo en 2007. “No soy tan extravagante como solía ser. Ya no escucho tanto mi voz. Todas las trampas de tocar los clásicos: puedes enamorarte de ti mismo ".

Ganó dos premios Tony. El primero fue en 1974 al mejor actor en un musical por interpretar el papel principal en "Cyrano" y el segundo en 1997 por su interpretación de John Barrymore en "Barrymore". También ganó dos premios Emmy.

Plummer nació Arthur Christopher Orme Plummer en Toronto. Su bisabuelo materno fue el ex primer ministro canadiense Sir John Abbott. Sus padres se divorciaron poco después de su nacimiento y fue criado por su madre y sus tías.