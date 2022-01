Desnuda con medias panty: las imágenes con las que Britney Spears sigue celebrando la "energía" de su libertad

“La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor” , escribió la intérprete de Baby One More Time. En pocas horas, su publicación de este 6 de enero consiguió más de 1 millón de “Me gusta” en esta red social; sin embargo, los comentarios de las fotografías no están permitidos.

La frase con la que acompañó dicha publicación está relacionada con la recuperación de su carrera profesional y decisiones personales; sin embargo, el 28 de diciembre de 2021 explicó que aún no está preparada para volver a la música.

“Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears, que actuó por última vez en público en octubre de 2018.

Screen Shot 2022-01-07 at 10.07.12 AM.png

Aunque la publicación de Britney no se pueda comentar directamente, muchos internautas tuitearon sobre sus fotografías y escribieron comentarios como “Ella disfruta desnudarse en Instagram y no tiene nada de malo, tiene un lindo cuerpo” o “Britney sigue imponiendo tendencias”.

Un par de horas después, la cantante de Toxic publicó un video donde mostraba uno de sus trajes de baño mientras bailaba al ritmo de algunas canciones de reggaetón.

La batalla de Britney Spears por su libertad estuvo acompañada por el movimiento #FreeBritney que se popularizó en redes sociales, ya que millones de internautas empatizaron con su caso y decidieron unirse para darle visibilidad al proceso legal que vivía.

De esta forma, se convirtió en una de las noticias más comentadas en Hollywood y en el mundo en 2021. Después de numerosos documentales que cubrían el drama legal y familiar de la estrella del pop,la jueza Brenda Penny la liberó de la tutela judicial de casi 14 años en el mes de noviembre, cuando finalmente, Jamie Spears perdió el control sobre su hija.

Screen Shot 2022-01-07 at 10.07.20 AM.png

“La libertad es un derecho humano. Mi corazón está sonriendo por ti, Britney. Te quiero, tus fervientes fans te quieren y el mundo necesita tu brillantez. ¡Feliz día de la Britneypendencia!”, escribió la actriz y cantante Cher en su cuenta de Twitter cuando se dio a conocer el resultado del juicio.

Esta no es la primera vez en que Britney celebra su libertad subiendo imágenes casi desnuda a Instagram, pues el 30 de septiembre colocó 10 fotografías en las que presumió estar en la playa o en una habitación de hotel.

La Princesa del pop volvió a posar sin ropa o con sólo la parte inferior de su bikini para sus seguidores y escribió en la descripción: “Jugar en el Pacífico nunca lastimó a nadie”.