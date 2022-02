Britney Spears asegura que su ex manager quiso asesinarla

La cantante informó que demandara a la dueña de ‘Tri Star Sports and Entertainment Group’ y su socia, quienes la manipulaban a ella y a su padre, Jamie Spears. “Una semana antes de que me enviaran a ese maldito lugar, TRI STAR me invitó a sus oficinas… esas perras presumidas y ostentosas… MUY LINDAS con su ‘Estamos aquí para hacerte sentir ESPECIAL’”, relató Britney.