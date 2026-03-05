americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Britney Spears fue arrestada y liberada, según registros de California; su cargo incierto

VENTURA, California, EE.UU. (AP) — Britney Spears fue arrestada en el sur de California la noche del miércoles y fue fichada a primera hora el día siguiente, aunque el cargo no estaba claro, según el sitio web de la oficina de policía del condado de Ventura.

ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de Once Upon a Time in Hollywood, el 22 de julio de 2019. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood", el 22 de julio de 2019. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Se enviaron mensajes en busca de comentarios a la oficina del sheriff; a la Patrulla de Caminos de California, que fue identificada como la agencia que efectuó el arresto; y al representante de Spears.

Spears fue arrestada alrededor de las 9:30 p.m. en el condado de Ventura y fue puesta en libertad el jueves, muestran los registros de la oficina del sheriff. Tiene programada una fecha de comparecencia ante el tribunal para el 4 de mayo.

Spears, nacida en Mississippi y criada en Louisiana, fue un fenómeno del pop adolescente que se convirtió en una superestrella de los años 90 y 2000. Alcanzó la fama desde “The Mickey Mouse Club” de Disney Channel hasta MTV y más allá, con éxitos que marcaron época como “… Baby One More Time”, “Oops! … I Did It Again” y “Toxic”.

La mayoría de sus álbumes han sido certificados platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos en inglés (RIAA por sus siglas en inglés), con dos títulos de diamante: “… Baby One More Time” de 1999 y “Oops! … I Did It Again” de 2000. Su último álbum de larga duración, “Glory”, se lanzó en 2016.

Spears se convirtió en un foco de los tabloides a principios de los 2000 y en objeto de escrutinio público, mientras lidiaba con una enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

Más tarde, a medida que la opinión cultural evolucionó para reconocer la cobertura mediática misógina de la época, la lucha de Spears por controlar su vida se convirtió en el centro del movimiento #FreeBritney. En 2008, Spears quedó bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. La tutela fue disuelta en 2021. Dos años después, publicó unas memorias reveladoras que se convirtieron en un éxito de ventas, “The Woman in Me”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter