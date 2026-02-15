Brignone logra 2 oros tras fractura de pierna y Klaebo rompe el récord invernal

Brignone continuó encantando a la nación anfitriona, Italia, al gananr su segunda medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, todavía con dolor tras sufrir una grave fractura de pierna el año pasado.

Klaebo ganó su noveno título olímpico y ahora tiene la mayor cantidad de medallas de oro de cualquier olímpico de invierno en la historia tras conquistar el oro con el equipo masculino de relevos de esquí de fondo de Noruega.

Ganar una medalla de oro en super-G hizo que Brignone sintiera que estaba viviendo en una película.

Luego, la esquiadora italiana conocida como “La Tigresa” fue imbatible el domingo en el eslalon gigante para lograr su segundo oro de estos Juegos Olímpicos y su quinta medalla olímpica, además de romper su propio récord como la campeona olímpica de esquí alpino femenino de mayor edad.

Hubo dos medallistas de plata, ya que Sara Hector y Thea Louise Stjernesund terminaron con exactamente el mismo tiempo y se rindieron ante Brignone para marcar su victoria.

Tras romperse varios huesos en marzo del año pasado, Brignone necesitó dos cirugías y 42 puntos de sutura para reconstruir su pierna. Regresó a esquiar apenas en enero.

Mikaela Shiffrin, de Estados Unidos, fue 11ma y suma ocho pruebas olímpicas desde los Juegos de Invierno de 2018 sin ganar medalla.

Récord olímpico

Klaebo ahora tiene tiene el récord en solitario con la mayor cantidad de oros en los Juegos Olímpicos de Invierno tras ganar el noveno oro de su carrera en esquí de fondo.

El primer ministro de Noruega estaba observando mientras Klaebo remataba el oro de relevos de su equipo el domingo. Con este título desempató el récord que compartía con otros tres noruegos: los fondistas Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie, y el biatleta Ole Einar Bjoerndalen.

Klaebo podría llegar a los 10 oros antes de que terminen los Juegos de Milán-Cortina. Tendrá su primera oportunidad en el sprint por equipos el miércoles antes en la carrera de 50 kilómetros el sábado.

Pero podría ir por más en el futuro, pues aún tiene solo 29 años.

Otra victoria para el rey de los baches

El canadiense Mikael Kingsbury ha ganado casi todo lo que se puede ganar en el esquí de baches. Cuando añadieron una nueva prueba olímpica, también la ganó.

Kingsbury se llevó el oro, la quinta medalla olímpica de su carrera, en la prueba inaugural de baches duales el domingo, tres días después de conformarse con la plata en la prueba tradicional de baches, en una victoria sorpresiva del australiano Cooper Woods.

Gran Bretaña ganó su primer oro olímpico de la historia en cualquier deporte de nieve con el triunfo de Charlotte Bankes y Huw Nightingale en el snowboardcross por equipos.

El biatlón vio el primer oro olímpico para Italia, ya que Lisa Vitozzi ganó la persecución femenina, horas después del sorpresivo oro del sueco Martin Ponsiluoma en la prueba masculina.

Aún por venir

Más tarde, la patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam y Erin Jackson, de Estados Unidos, compiten por el oro de los 500 metros femeninos. Leerdam, cuyo prometido es el influencer y boxeador Jake Paul, busca un segundo oro tras ganar los 1.000, mientras que Jackson ganó los 500 en los Juegos Olímpicos de 2022 y llevó la bandera de Estados Unidos en la ceremonia de apertura en Milán.

También hay medallas en juego en la prueba femenina de salto de esquí en trampolín grande y en el skeleton por equipos. La competencia de patinaje artístico por parejas comienza con el programa libre y Estados Unidos enfrenta a Alemania en hockey masculino con el objetivo de asegurar un lugar en cuartos de final.

