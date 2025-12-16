Brigitte Macron defiende comentario “torpe” y sexista contra manifestantes feministas

ARCHIVO – La esposa del presidente francés Brigitte Macron llega a la ceremonia fuera del bar "La Belle Equipe", el jueves 13 de noviembre de 2025 en París como parte de las conmemoraciones del 10mo aniversario de los ataques terroristas en el lugar. (Ludovic Marin, Pool Foto vía AP, Archivo) AP

En declaraciones al medio de comunicación en línea Brut, Brigitte Macron reconoció en una entrevista en video publicada el lunes por la noche que su lenguaje había sido “muy directo”. Pero dijo que había tratado de tranquilizar al actor francés Ary Abittan cuando describió a las manifestantes feministas que interrumpieron uno de sus espectáculos como “sucias p…”.

La escena fue filmada a principios de este mes. Ella hablaba entre bastidores en el teatro Folies Bergère en París con Abittan, un actor y humorista previamente acusado de violación que estaba a punto de dar una función. La noche anterior, activistas feministas habían interrumpido su espectáculo con gritos de ”¡Abittan, violador!” Brigitte Macron le preguntó al actor cómo se sentía. Cuando él dijo que se sentía asustado, ella respondió con la referencia despectiva y sexista hacia las mujeres, añadiendo: “Las echaremos”.

Los comentarios provocaron una reacción negativa, incluso de activistas contra la violencia sexual y sexista, y de opositores políticos de su esposo, el presidente Emmanuel Macron.

En su entrevista con Brut, Brigitte Macron dijo, en la relativamente inusual declaración pública, que “entiendo completamente” que algunas personas se sintieran impactadas, pero añadió que “absolutamente no estaba destinado a ser público” y que no había hablado como la esposa del líder francés.

“No siempre soy la esposa del presidente de la República. También tengo una vida privada y este fue un momento privado. Lamento si herí a mujeres víctimas. Son ellas y solo ellas en quienes estoy pensando”, dijo.

Pero también criticó a las manifestantes por atacar a Abittan, diciendo que “no puedo soportar que se interrumpa una actuación. Alguien está en el escenario. Trata de dar todo lo que puede. ¿Cómo sigue adelante? ¿Cuál es el significado de esta censura impuesta a los artistas? Es algo que no entiendo. No somos jueces”.

Los magistrados dieron por terminada la investigación de la acusación de violación de 2021 contra Abittan por falta de pruebas en 2024, una decisión que luego fue confirmada en una apelación presentada en enero. Activistas del grupo de campaña feminista “Nous Toutes” (“Todas Nosotras”) interrumpieron su espectáculo para protestar por lo que describieron como “la cultura de la impunidad” en torno a la violencia sexual en Francia.

Cuando Brut le preguntó si lamentaba sus comentarios, Brigitte Macron dijo: “No puedo lamentar haber hablado. No quiero lamentarlo. Es cierto que soy la esposa del presidente de la República, pero también soy yo misma por encima de todo. Y cuando estoy en privado, es cierto que puedo dejarme llevar de una manera que no es en absoluto adecuada, pero necesitaba tranquilizarlo”.

“Lo tranquilicé ciertamente de una manera que fue torpe. Pero no tenía otras palabras a mi disposición en ese momento. Y, de todos modos, creo que tenemos derecho a hablar y a pensar”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP