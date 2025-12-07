Brighton rescata un punto con gol tardío ante West Ham en la Premier League

Compartir en:









Georginio Rutter del Brighton celebra tras anotar en el encuentro ante el West Ham en la Liga Premier el domingo 7 de diciembre del 2025. (Gareth Fuller/PA via AP) AP

Rutter encontró un hueco entre los defensores del West Ham para empatar con un disparo a corta distancia en el primer minuto del tiempo añadido en la segunda mitad. El gol fue confirmado tras una revisión de video por una posible mano del jugador en la jugada previa.

Jarrod Bowen había adelantado a los visitantes con un disparo angulado al 73.

Fue el segundo partido consecutivo de liga sin victoria para Brighton, que se encuentra en el séptimo lugar con 23 puntos en 15 partidos.

West Ham, que no ha conseguido victoria en sus últimos cuatro juegos de liga, se mantuvo en el puesto 18 y dentro de la zona de descenso.

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió el sábado después de que Aston Villa sorprendiera al Arsenal al anotar en el tiempo descuento para ganar 2-1 y reduciendo la ventaja de los Gunners a solo dos puntos después de que el Manchester City venciera 3-0 al Sunderland.

Villa estaba un punto más atrás en el tercer lugar. El Liverpool tropezó nuevamente en la defensa de su título y dejó escapar puntos ante Leeds.

