americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Brighton rescata un punto con gol tardío ante West Ham en la Premier League

Georginio Rutter anotó su primer gol de la temporada de la Liga Premier el tiempo de descuento y Brighton rescató un empate el domingo 1-1 en casa contra West Ham para mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

Georginio Rutter del Brighton celebra tras anotar en el encuentro ante el West Ham en la Liga Premier el domingo 7 de diciembre del 2025. (Gareth Fuller/PA via AP)
Georginio Rutter del Brighton celebra tras anotar en el encuentro ante el West Ham en la Liga Premier el domingo 7 de diciembre del 2025. (Gareth Fuller/PA via AP) AP

Rutter encontró un hueco entre los defensores del West Ham para empatar con un disparo a corta distancia en el primer minuto del tiempo añadido en la segunda mitad. El gol fue confirmado tras una revisión de video por una posible mano del jugador en la jugada previa.

Jarrod Bowen había adelantado a los visitantes con un disparo angulado al 73.

Fue el segundo partido consecutivo de liga sin victoria para Brighton, que se encuentra en el séptimo lugar con 23 puntos en 15 partidos.

West Ham, que no ha conseguido victoria en sus últimos cuatro juegos de liga, se mantuvo en el puesto 18 y dentro de la zona de descenso.

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió el sábado después de que Aston Villa sorprendiera al Arsenal al anotar en el tiempo descuento para ganar 2-1 y reduciendo la ventaja de los Gunners a solo dos puntos después de que el Manchester City venciera 3-0 al Sunderland.

Villa estaba un punto más atrás en el tercer lugar. El Liverpool tropezó nuevamente en la defensa de su título y dejó escapar puntos ante Leeds.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Privilegios de la élite: Hija de Carlos Lage tiene visa americana y un imperio de restaurantes de lujo en La Habana

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

Caos en el Habana Libre: Cientos de cubanos colapsan el hotel por falsa promesa de ayuda de 1,100 dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter