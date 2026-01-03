americateve

Bridges y Miller ayudan a Hornets a vencer a Bulls por 112-99

CHICAGO (AP) — Miles Bridges anotó 26 puntos y capturó 14 rebotes para ayudar a que los Hornets de Charlotte vencieran el sábado 112-99 a los Bulls de Chicago.

Miles Bridges, alero de los Hornets de Charlotte, festeja durante el encuentro ante los Bulls de Chicago, el sábado 3 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Marton)
Brandon Miller anotó 22 puntos por Charlotte, y Kon Knueppel terminó con 18. LaMelo Ball añadió 17 unidades y siete asistencias.

Los Hornets habían perdido tres compromisos seguidos y cinco de siete. Mejoraron a 5-2 en el segundo partido cuando juegan en días consecutivos.

Nikola Vucevic contabilizó 28 puntos, ocho asistencias y siete rebotes por Chicago, que había ganado dos duelos seguidos y siete de nueve en total. Matas Buzelis anotó 17 unidades.

Los Bulls cerraron una serie de seis partidos en casa con un récord de 3-3 después de vencer al Magic por 121-114 el viernes por la noche.

Charlotte estaba detrás por 15 antes de adelantarse con un gran tercer cuarto, superando a Chicago 32-17 en el período. Miller atinó tres de los siete triples de los Hornets en el tercero, y los Bulls embocaron un 21.7% (cinco de 23) de sus disparos de campo en el cuarto.

El triple de Miller puso el marcador 82-73 con 49,3 segundos restantes, pero una bandeja de Ayo Dosunmu redujo el déficit de Chicago a siete al entrar en el cuarto periodo.

Los Hornets se alejaron con una racha de 10-0 en el período final. Miller culminó el tramo decisivo con un tiro en suspensión que puso el marcador 105-87 con 4:01 minutos por jugar.

Charlotte superó a Chicago en rebotes por 52-43 pese a jugar con una línea frontal debilitada. Moussa Diabate (muñeca), Ryan Kalkbrenner (codo), Mason Plumlee (cirugía de ingle), Grant Williams (cirugía de rodilla) y Tidjane Salaun (dolor de tobillo) estuvieron fuera por lesiones.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

