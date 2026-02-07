americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bridges brilla con Hornets, que vencen a Hawks 126-119 e hilvanan su 9na victoria

ATLANTA (AP) — Miles Bridges anotó 26 puntos, Kon Knueppel sumó 23 y los Hornets de Charlotte vencieron el sábado 126-119 a los Hawks de Atlanta para hilvanar su novena victoria.

LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, dribla a Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)
LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, dribla a Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, en el encuentro del sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

LaMelo Ball añadió 19 puntos y nueve asistencias por Charlotte, que mejoró a un registro de 12-3 en sus últimos 15 partidos. Brandon Miller anotó 16 puntos y Moussa Diabate terminó con 11 unidades y 15 rebotes.

La racha de victorias de los Hornets es la más larga en activo dentro de la NBA y la mejor para la franquicia desde que también ganó nueve seguidos durante la temporada 1998-99.

Jalen Johnson totalizó 31 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para Atlanta, que había ganado seis de ocho compromisos. Zaccharie Risacher anotó 18 puntos y Onyeka Okongwu añadió 16.

Los Hawks y los Hornets juegan nuevamente el miércoles por la noche en Charlotte.

Atlanta estaba abajo por 120-115 con 1:42 minutos por jugar, pero Dyson Daniels hizo una volcada tras un rebote y Johnson encestó dos tiros libres para reducir la ventaja de Charlotte a un tanto con 26,3 segundos restantes.

Ball, Miller y Bridges convirtieron dos tiros libres cada uno para ayudar a que los Hornets finiquitaran el encuentro.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter