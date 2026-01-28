americateve

Bridges anota 30, Towns logra 22 rebotes y Knicks hilan 4to triunfo, 119-92 ante Raptors

TORONTO (AP) — Mikal Bridges anotó 19 de sus 30 puntos en el tercer cuarto, Karl-Anthony Towns logró 22 rebotes, su mayor número de la campaña, y los Knicks de Nueva York extendieron a cuatro su número de triunfos consecutivos, al aplastar el miércoles 119-92 a los Raptors de Toronto.

El dominicano Karl-Anthony Towns, de los Knicks de Nueva York, realiza una clavada frente a Sandro Mamukelashvili, de los Raptors de Toronto, en el partido del miércoles 28 de enero de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
OG Anunoby consiguió 26 puntos y logró su cifra máxima de la temporada con seis robos contra su equipo anterior. Josh Hart anotó 22 puntos y Jalen Brunson añadió 13 por los Knicks, que ganaron su undécimo encuentro consecutivo contra Toronto.

Towns capturó 14 rebotes tan sólo en el segundo cuarto. El dominicano terminó con ocho puntos al acertar tres de 11 disparos.

Bridges embocó 12 de 15 disparos de campo, incluyendo cuatro de seis desde la línea de tres puntos.

Brandon Ingram anotó 27 unidades, Scottie Barnes contabilizó 17 puntos y diez rebotes, y RJ Barrett anotó 14 por Toronto, cuya racha de cuatro victorias llegó a su fin.

Nueva York acertó cuatro de 19 triples en la primera mitad, pero Bridges encestó tres de cuatro en el tercero. Los Knicks terminaron 14 de 38 desde larga distancia.

Mitchell Robinson y Miles McBride se ausentaron por Nueva York, en ambos casos por dolencias en el tobillo izquierdo, después de participar en la victoria del martes, en casa sobre Sacramento.

