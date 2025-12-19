Brest es eliminado de la Copa de Francia por Avranches, de tercera división

Compartir en:









El club de Normandía se clasificó dentro de los últimos 32 con una victoria por 5-4 en penales después de que los equipos empataran 1-1 tras los 90 minutos.

Brest jugó la mayor parte del partido con diez hombres después de que Julien Le Cardinal fuera expulsado a mitad de la primera mitad.

Otro equipo de la Ligue 1, Angers, evitó por poco el mismo destino en Les Herbiers de tercera división. El resultado en el tiempo regular fue un empate sin goles, pero Angers avanzó con un marcador de 6-5 en penales.

En otros enfrentamientos, Montpellier de segunda división ganó por 1-0 ante el Canet Roussillon de quinta división, Reims despachó fácilmente 4-0 al IC Croix de quinta división, y Laval venció con un solo gol en un enfrentamiento de clubes de segunda división a Guincamp.

Le Mans, tercero en la Ligue 2, trabajó para lograr una victoria de 2-1 en Perigny de sexta división y Lens venció a Feignies Aulnoye 3-1 en casa.

FUENTE: AP