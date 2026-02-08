americateve

Breezy Johnson gana descenso olímpico en día marcado por caída de Lindsey Vonn

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — La esquiadora estadounidense Breezy Johnson ganó el descenso olímpico el domingo con una carrera audaz en un día empañado por el accidente de su compañera de equipo Lindsey Vonn, quien fue trasladada en helicóptero fuera de la montaña.

La estadounidense Breezy Johnson celebra tras ganar la medalla de oro en el descenso de esquí alpino femenino junto a la medallista de plata, la alemana Ema Aicher y la medallista de bronce, la italiana Sofia Goggia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Andy Wong)
La estadounidense Breezy Johnson celebra tras ganar la medalla de oro en el descenso de esquí alpino femenino junto a la medallista de plata, la alemana Ema Aicher y la medallista de bronce, la italiana Sofia Goggia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Andy Wong)

Johnson fue la sexta competidora y encontró velocidad con un recorrido arriesgado a lo largo del icónico circuito Olympia delle Tofana en Cortina. Estaba en la casilla de líder cuando Vonn, la competidora número 13, cortó una esquina demasiado cerca y giró antes de estrellarse. La carrera se detuvo por más de 20 minutos.

Johnson, de 30 años, se une a Vonn, de 41, como las únicas mujeres estadounidenses en ganar el descenso olímpico. Johnson terminó en 1 minuto, 36,10 segundos para superar a Emma Aicher de Alemania por solo 0,04 segundos, asegurando la primera medalla para Estados Unidos en estos Juegos de Invierno. La italiana Sofia Goggia, ganadora del descenso olímpico en 2018 y medallista de plata en 2022, terminó con el bronce.

Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Johnson después de ver que ninguna competidora lograba superar su tiempo.

“Tenía un buen presentimiento sobre hoy. Aún no puedo creerlo del todo”, dijo Johnson. “No sé cuándo lo asimilaré”.

Ha sido un camino tumultuoso hacia la cima para Johnson, quien se perdió los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 por una lesión en la rodilla. Recibió una suspensión de 14 meses que expiró en diciembre de 2024 por faltar a tres exámenes antidopaje y violar las reglas de “paradero”. Regresó para ganar el campeonato mundial en febrero pasado.

Ahora, es medallista de oro olímpica en descenso. Su compañera de equipo Jacqueline Wiles terminó a solo 0,27 segundos de una medalla, empatando en el cuarto lugar.

El accidente de Vonn ensombreció el evento. Vonn, quien ganó el descenso en los Juegos de Vancouver 2010, era favorita para la medalla de oro antes de su accidente en Suiza la semana pasada, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años y tras recibir un reemplazo parcial de rodilla de titanio en su rodilla derecha.

“Espero que no sea tan grave como parecía”, dijo Johnson. “A veces, porque amas tanto este circuito, cuando te caes en él y te lastima así, duele mucho más. Mi corazón está con ella”.

Cande Moreno de Andorra se torció la rodilla izquierda al aterrizar en un salto. Al igual que Vonn, fue retirada del circuito en helicóptero y la carrera se detuvo nuevamente.

Ambos oros en descenso este fin de semana fueron ganados por los campeones mundiales reinantes después de que Franjo von Allmen de Suiza ganara la carrera masculina el sábado. Ambas carreras también contaron con medallistas de plata emergentes (Aicher, Giovanni Franzoni de Italia) y veteranos italianos en posición de bronce (Goggia, Dominik Paris).

Graham contribuyó desde Bormio, Italia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

