Breece Hall en duda para participar en el cierre de la campaña de Jeta ante Bills

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Breece Hall, corredor de los Jets de Nueva York, está en duda para disputar el último partido de la temporada el domingo contra los Bills de Buffalo.

Breece Hall (20), corredor de los Jets de Nueva York, se mete en la zona de anotación para un touchdown dejando en el camino a Miles Battle (35), de los Patriots de Nueva Inglaterra, durante la segunda mitad del partido de la NFL, del domingo 28 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Hunger)
Hall, quien alcanzó las 1.000 yardas terrestres por primera vez en su carrera de cuatro años la semana pasada, estuvo limitado por segundo día consecutivo el viernes mientras lidiaba con un dolor en la rodilla. Con los Jets cerrando una temporada de 3-13 y Hall programado para ser agente libre en la temporada baja, podría quedar fuera contra los Bills.

“Estará limitado hoy, y veremos cómo está a medida que nos acerquemos al día del juego”, comentó el head coach Aaron Glenn antes del entrenamiento del viernes.

Hall corrió para 111 yardas, incluyendo un touchdown en la que recorrió 59 yardas, el domingo pasado en la derrota de Nueva York 42-10 ante Nueva Inglaterra. Salió tarde en el juego después de ser derribado mientras corría fuera de los límites, pero dijo después que estaba “bien”.

Fue el primer jugador de los Jets en alcanzar las 1.000 yardas por tierra en una temporada desde Chris Ivory en 2015. Hall actualmente tiene 1.065 y cuatro touchdowns, junto con 36 recepciones para 350 yardas y un touchdown.

El suplente Isaiah Davis (conmoción cerebral) ya fue descartado para el juego. Si Hall no juega, dejaría a Khalil Herbert y Kene Nwangwu como los únicos corredores saludables en la lista activa. Raheem Blackshear, recientemente firmado, está en el equipo de práctica.

El ala cerrada novato Mason Taylor, quien lidera al equipo con 44 recepciones, está fuera por una lesión en el cuello. El liniero ofensivo Xavier Newman (rodilla), el liniero defensivo Micheal Clemons (tobillo), el esquinero Qwan'tez Stiggers (rodilla) y el ala cerrada Jelani Woods (isquiotibiales) también se perderán el final de temporada.

El novato no reclutado Brady Cook hará su cuarta apertura consecutiva como quarterback, pero Hendon Hooker podría servir como su suplente por segundo juego al hilo. Tyrod Taylor, quien se perdió el partido de la semana pasada mientras lidiaba con un asunto personal, es dudoso con una dolencia en la rodilla que lo limitó en la práctica.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

