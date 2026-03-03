Bravos: Profar enfrenta suspensión de 162 juegos por 2do positivo, según fuente AP

Drake Baldwin de los Bravos de Atlanta recibe el saludo de Jurickson Profar tras conectar un jonrón en un juego de pretemporada contra los Mellizos de Minnesota en North Port, Florida, el domingo 22 de febrero de 2026. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el proceso, del que informó primero ESPN, seguía en curso.

Profar tiene la intención de pedirle a la asociación de jugadores que presente una queja para apelar cualquier sanción ante el árbitro independiente del béisbol, Martin F. Scheinman, indicó una segunda persona familiarizada con el proceso, también bajo condición de anonimato, porque no se había hecho ningún anuncio.

Debido a que esta sería la segunda infracción de Profar, la apelación se llevaría a cabo después de que se anuncie la suspensión.

Profar, elegido All-Star en 2024, fue suspendido por 80 juegos el 31 de marzo pasado tras dar positivo por gonadotropina coriónica (hCG), una hormona que ayuda a la producción de testosterona. Entonces emitió un comunicado en el que afirmó que "nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB”.

Su agente, Dan Lozano, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Profar conectó un jonrón en su regreso de la suspensión el 2 de julio y terminó con un promedio de .245, 14 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 80 juegos. Bateó para .280 en 2024, cuando estableció máximos de su carrera con 24 jonrones, 85 impulsadas y un OPS de .839.

Al inicio de los actuales entrenamientos de primavera, Profar informó que se sometió a una cirugía por hernia deportiva en noviembre, lo que requirió un tiempo de recuperación de seis semanas. Ha participado en cuatro juegos de pretemporada este año, con 3 hits en 10 turnos y tres carreras impulsadas.

Nacido en Curazao, Profar tenía previsto jugar con la selección de los Países Bajos en el Clásico Mundial.

Bajo la suspensión, no sería elegible para la postemporada.

Profar perdería su salario de 15 millones de dólares de este año como parte de un contrato de 42 millones de dólares por tres años, vigente hasta 2027. Perdió la mitad de su salario de 12 millones de dólares en 2025 debido a la suspensión inicial.

Sería el séptimo jugador suspendido 162 juegos por una segunda infracción relacionada con sustancias para mejorar el rendimiento, después del lanzador de los Mets Jenrry Mejia (julio de 2015), el jardinero de Cleveland Marlon Byrd (junio de 2016), el receptor agente libre Cody Stanley (julio de 2016), el lanzador de Houston Francis Martes (febrero de 2020), el segunda base de los Mets Robinson Canó (noviembre de 2020) y el lanzador de Milwaukee J.C. Mejía (septiembre de 2023).

Jenrry Mejía recibió una suspensión de por vida en febrero de 2016 tras un tercer resultado positivo, el único jugador al que se le ha impuesto un castigo permanente desde que comenzaron las pruebas antidopaje con sanciones en 2004.

Cuatro jugadores ya han sido suspendidos este año por resultados positivos, incluido el jardinero agente libre Max Kepler, sancionado con 80 juegos bajo el programa de las Grandes Ligas tras dar positivo por epitrenbolona.

Tras la firma en la temporada baja del jardinero izquierdo Mike Yastrzemski por 23 millones de dólares y dos años, Profar había sido señalado para ser el principal bateador designado de los Braves.

Cuando el receptor Sean Murphy regrese de una lesión en la cadera, quizá en mayo, Drake Baldwin —el Novato del Año de la Liga Nacional 2025— podría cubrir el puesto de bateador designado cuando no esté detrás del plato.

Con Yastrzemski, Michael Harris y Ronald Acuña Jr. en los jardines, Eli White podría ser una opción como bateador designado. Los Bravos también están sin Ha-seong Kim, su campocorto titular, debido a una lesión en un dedo. Mauricio Dubón, de quien se espera que cumpla el papel de utility, está programado para iniciar la temporada como torpedero titular.

La ausencia de Profar podría abrir una oportunidad para Dominic Smith, quien firmó un contrato de ligas menores el 17 de febrero.

El redactor deportivo de AP Charles Odom contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP