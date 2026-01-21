Brasileños afectados por suspensión de visas de EEUU expresan frustración, pero mantienen esperanza

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la semana pasada que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Afganistán, Irán, Rusia, Somalia y Brasil. El gobierno del presidente Donald Trump consideró que es probable que los ciudadanos procedentes de estos países requieran de asistencia pública mientras vivan en Estados Unidos.

Esta medida se basa en las prohibiciones a la inmigración y los viajes impuestas anteriormente por la Casa Blanca a ciudadanos de casi 40 países y es parte de los esfuerzos continuos de Trump por endurecer los estándares de entrada a Estados Unidos.

Muchos brasileños reaccionaron con sorpresa y decepción ante la inclusión de su país en la lista. Uno de ellos fue Rodrigo Perenha, cofundador y ejecutivo de la fintech Kamino, quien desea mudarse a Estados Unidos con su esposa y sus dos hijos.

A Perenha, de 44 años, se le rechazó el año pasado su primera solicitud para obtener una visa de inmigración EB-2 NIW —una categoría para candidatos cuyo trabajo podría considerarse de interés nacional para Estados Unidos.

Decidido a intentarlo de nuevo, llevaba meses preparándose para solicitar un tipo diferente de visa destinada a profesionales con una trayectoria destacada cuando se dio a conocer la noticia de la suspensión.

"Llevar a cabo este proceso requiere de mucho trabajo. Debes buscar referencias, pedir ayuda con cartas... Es un proceso muy largo", señaló. "El sentimiento es de tristeza por todo lo que se hizo y luego, eventualmente, tenerlo congelado sin saber qué va a pasar".

Ansiedad persistente

Perenha dijo que, no obstante, presentó su solicitud el martes. "A lo que intento aferrarme es a la esperanza de que mi caso esté bien preparado, sólido, que tengo una historia para defenderlo, y que podremos seguir adelante".

El sitio web de la Embajada de Estados Unidos en Brasil indica que los solicitantes pueden presentar sus solicitudes y asistir a entrevistas, pero que no se emitirán visas a ciudadanos de países como Brasil durante el período de suspensión. La medida no afecta a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos de manera temporal, como turistas y estudiantes.

Una cifra récord de 28.050 ciudadanos brasileños recibieron la residencia permanente en Estados Unidos en 2023, según un estudio del despacho de abogados AG Immigration, basándose en datos obtenidos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés). De acuerdo con el estudio, Brasil ocupó el décimo lugar entre los países con el mayor número de solicitudes aprobadas, después de naciones como México, India y Cuba.

Pedro Zava, quien ayuda a personas y empresas que desean emigrar a Estados Unidos a través de AG Immigration, dijo que muchos de sus clientes se quejaron de que aquellos que buscan hacerlo legalmente estaban siendo afectados por el endurecimiento de las medidas migratorias.

"La frase que más escuché fue: 'Estamos haciendo todo bien, y nos hacen esto'", comentó Zava, agregando que, si bien la gente ya se ha calmado, la ansiedad persiste.

“País de oportunidades”

Estados Unidos dejó de programar el año pasado nuevas entrevistas de visa para estudiantes extranjeros. Un mes después, el Departamento de Estado anunció el reinicio del proceso para extranjeros que buscan una visa de estudiante, pero que ahora se requerirá que todos los solicitantes desbloqueen sus cuentas de redes sociales para una revisión gubernamental.

"Existe la sensación de que será lo mismo: una suspensión corta con algunos cambios relevantes en los criterios sobre carga pública", dijo Pedro Drummond, abogado especializado en derecho de inmigración y socio de Drummond Advisors.

Los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos ya se someten a un examen médico realizado por un médico aprobado por una embajada de Estados Unidos. Se les examina para detectar enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, y se les pide que revelen cualquier antecedente de uso de drogas o alcohol, problemas de salud mental o violencia. También deben contar con una serie de vacunas.

"Lo más probable es que ahora los criterios sean más estrictos que antes, aunque es difícil especular sobre los detalles", explicó Drummond.

Elcio Vieira, un gerente de proyectos especializado en entornos seguros, también busca obtener una visa EB-2 NIW. Actualmente vive en la ciudad de Sao José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, pero le gustaría mudarse a Texas o Florida con su esposa y sus cuatro hijos.

Vieira está reuniendo los documentos antes de presentar una solicitud. Cuando se enteró de la suspensión en la emisión de visas, admitió que se sintió tenso y lleno de incertidumbre. Pero comprende el deseo del gobierno estadounidense por evaluar a los solicitantes. "Lo veo bien. Están creando barreras para prevenir fallas en el proceso, para evitar que la gente lo eluda", comentó.

Vieira dijo que ya aceptó la demora. "Estados Unidos es un país de oportunidades y voy tras ellas", afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP