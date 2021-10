Brasil usa cámaras corporales para menor violencia policial

Sin embargo, Minc está convencido: “Si la ley de cámaras en los uniformes ya hubiera entrado en vigencia, no hubiéramos tenido la masacre de Jacarezinho”, dijo a The Associated Press.

Durante años, las autoridades estatales brasileñas han sopesado el uso de cámaras para los policías, a veces probando iniciativas a pequeña escala, y están observando de cerca la reciente implementación más amplia en Sao Paulo.

Brasil en su conjunto tiene una larga historia de violencia policial. El año pasado, más de 6.400 personas murieron a manos de agentes dentro y fuera de servicio, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización independiente que recaba las estadísticas nacionales de criminalidad. Eso es más de 17 por día, y la mayor cantidad desde que el grupo comenzó a monitorear en 2013.

Pero muchos brasileños están más preocupados por el crimen en sí: el tema de la seguridad jugó un papel central en las últimas elecciones presidenciales, cuando el ahora mandatario Jair Bolsonaro se comprometió a dar carta blanca a la policía para usar fuerza letal.

Aún así, la adopción de cámaras corporales es “una indicación de que hay una mayor apertura para hablar sobre el problema de la violencia policial”, dijo David Marques, coordinador del proyecto en el Foro de Seguridad Pública.

_____

Jeantet informó desde Río de Janeiro. El periodista de The Associated Press Marcelo Silva de Sousa contribuyó desde Río de Janeiro.