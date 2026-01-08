americateve

Brasil se preparará para el Mundial con amistosos ante Francia y Croacia en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Brasil disputará partidos amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos previo a la Copa del Mundo de este año.

El brasileño Richarlison del Tottenham controla el balón en el encuentro ante el Crystal Palace el domingo 28 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Walton) AP

Los brasileños enfrentarán a Francia en Foxborough, Massachusetts, el 26 de marzo, y a Croacia, cinco días después en Orlando, Florida, anunciaron el jueves los promotores.

Además, Croacia jugará contra Colombia en Orlando el 26 de marzo y Colombia se medirá ante Francia en Landover, Maryland, el 29 de marzo.

Los partidos están siendo promovidos por Unified Events, Florida Citrus Sports, Pitch International, Lions Sports & Media y Cardenas Media Network.

La pentacampeona debutará en el Mundial contra Marruecos el 13 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, enfrentará a Haití seis días después en Filadelfia y cerrará la fase de grupos contra Escocia el 24 de junio en Miami Gardens, Florida.

